جماهير من ساحل العاج تطالب بإطلاق اسم المغربي زياش على أحد الشوارع

في محاولة لرد الجميل، أطلقت جماهير من (كوت ديفوار) ساحل العاج حملة لتكريم لاعب المنتخب المغربي حكيم زياش بعد أن ساهم هدفه بمرمى زامبيا -الأربعاء الماضي- في تأهل منتخب "الفيلة" إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان منتخب ساحل العاج مهددا بالخروج المبكر من البطولة القارية التي تستضيفها بلاده لولا الهدف الذي أحرزه زياش مانحا الفوز للمغرب بهدف نظيف بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النتيجة التي حالت دون تأهل المنتخب الزامبي للدور الثاني.

وافتتح زياش التسجيل في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي، وأخطأ الحارس لورانس مولينغا في إبعادها لتصل إلى لاعب غلطة سراي والذي سدد بقوة في الشباك من مسافة قريبة.

وبهذه الهزيمة توقف رصيد منتخب زامبيا عند نقطتين، بينما تأهلت ساحل العاج التي تمتلك 3 نقاط برصيدها.

وبعد هدفه في شباك زامبيا، بات زياش ثالث هدافي منتخب المغرب عبر التاريخ برصيد 22 هدفا، خلف صلاح الدين بصير صاحب 27 هدفا، ويأتي في المرتبة الأولى اللاعب أحمد فرس بـ 36 هدفا.

ويشارك زياش مع منتخب المغرب للمرة الثالثة بالبطولة الأفريقية، وفشل في التسجيل خلال أول نسختين له مع "أسود الأطلس" قبل أن يتمكن من التسجيل في شباك زامبيا ليصبح هدفه الأول له في بطولة كأس أمم أفريقيا.

Ivory Coast 🇨🇮 fans in Amadou Gon Coulibaly stadium celebrating Hakim Ziyech’s goal for Morocco 🇲🇦 vs Zambia 🇿🇲 in San Pedro

REASON: The result would mean the hosts will qualify as one of the best losers! #AFCON2023 #walkwithsagini pic.twitter.com/jg0VMR3p69

— JASON SAGINI🇰🇪(The Sports Archbishop) (@Jason_Sagini) January 24, 2024