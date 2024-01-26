بالفيديو.. كلوب: اتخذت قرارا صائبا بالرحيل عن ليفربول ولم أعد أرنبا صغيرا

قال المدرب يورغن كلوب إنه اتخذ القرار الصحيح بالرحيل عن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري بعد 8 أعوام ونصف من النجاح والتحديات الكبيرة.

وفجر المدرب الألماني (56 عاما) مفاجأة اليوم الجمعة بإعلانه التنحي عن منصبه بنهاية الموسم الجاري وأكد في مؤتمر صحفي مطول أن طاقته نفدت مؤخرا.

وقال كلوب: "بصراحة، شعرت براحة كبيرة بعد الوصول لهذا القرار. لم أكن أدرك أن بوسعي الوصول لهذا القرار. تخالجني مشاعر مختلطة اليوم لكنني لن أكون عاطفيا مثلما سأكون عندما أسدل الستار على مسيرتي في توقيت ما".

وقاد كلوب ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة أول أمس الأربعاء، ووضع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في موقف قوي للمنافسة على 4 ألقاب هذا الموسم.

رسالة من يورغن كلوب لجماهير ليفربول. pic.twitter.com/xxxotvdlmW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 26, 2024

لكن الحفاظ على التفوق والتميز يتطلب طاقة لا حدود لها تقريبا حتى بالنسبة لأفضل المدربين في العالم، وكلوب هو الأكثر نجاحا من الناحية الإحصائية في تاريخ النادي فيما يتعلق بنسبة تحقيق الانتصارات.

وقال كلوب: "مع كل المسؤولية التي تتحملها في هذه الوظيفة عليك أن تكون في قمة مستواك. أنا كذلك، ولكنني أفعل هذا منذ 24 عاما".

وأضاف: "أدركت أن طاقتي ليست لا نهائية. أفضل أن أنهي الموسم بقوة ثم أحصل على راحة أو فترة التقاط أنفاس أو أي وصف تجدونه مناسبا. لم أعد أرنبا صغيرا يظل يركض ويقفز عاليا بدون توقف".

طلب ورجاء من يورغن كلوب لمشجعي ليفربول. pic.twitter.com/1vpmLXkFeQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 26, 2024

ويشتهر كلوب، الذي تعشق الجماهير طريقة احتفاله بتسجيل فريقه للأهداف، بصراحته الشديدة التي تحظى بتقدير وسائل الإعلام.

وأجاب عن أسئلة الصحفيين لمدة تقرب من 40 دقيقة اليوم الجمعة وأثار الضحك بردوده الطريفة المعتادة.

وقال: "عقدت 6 مؤتمرات صحفية أسبوعيا منذ أن وصلت إلى نتيجة مفادها أن 9 سنوات كافية. ليس لدي مشكلة معكم لكني انتظر على أحر من الجمر الحصول على راحة والتخلص من هذه المهام".

وأضاف: "هذه الوظيفة لها متطلبات كثيرة جدا، وعليك أن تكون أفضل نسخة من نفسك. خاصة مع فريق بحجم ليفربول الذي يحظى بشعبية كبيرة. لا أستطيع القيام بذلك على 3 عجلات. هذا غير مسموح به. لم أرغب أبدا في أن أكون في هذا الموقف".

يورغن كلوب يشرح أسباب اتخاذه قراره بالرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي. pic.twitter.com/qypSimHQJl — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 26, 2024

أعز الذكريات

وفاز كلوب بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس السوبر، بالإضافة إلى درع المجتمع خلال فترة وجوده في منصبه.

لكن عند سؤاله عن أعز ذكرياته على خط التماس قال إن الأفضل لم يأت بعد، مضيفا أنه لا يشعر بأي ندم.

وأعلن مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرجسون في 2001 أنه يعتزم الاعتزال لكنه غير رأيه بعد 6 أشهر.

وأوضح أحد الصحفيين هذه النقطة لكلوب الذي قاطعه قائلا: "لن يغير أي شيء قراري. إذا فزنا بكل شيء هذا الموسم فلن أغير رأيي. وإذا لم نفز بأي شيء فلن أغير رأيي".

حماس وتركيز 🤩 استمتع بكواليس تدريبات الريدز اليوم 🍿 pic.twitter.com/xkNsY4ahuC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 26, 2024

وأكد بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لليفربول أنه شعر بالمفاجأة والحزن لقرار كلوب لكنه يتفهم الأمر.

وقال: "تعجز الكلمات عن وصف شعوري بعد هذا القرار. عندما انضم يورغن في 2015 تحدث عن ترك النادي في مكان أفضل مما وجده. إذا نظرت إلى ما نحن فيه اليوم فلا شك أنه فعل ذلك".

ولم يحدد هوجان إطارا زمنيا للعثور على بديل.

قدم يورغن كلوب وبيلي هوجان المدير التنفيذي للنادي دعمهما وامتنانهما لبيب لايندرز وبيتر كراويتز وفيتور ماتوس الذين سيرحلون عن ليفربول بعد انتهاء الموسم الحالي. pic.twitter.com/g1u9Y8zSnY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 26, 2024

وقال كلوب إنه سيترك منصبه بدون أي شعور بالخوف على مستقبل ليفربول الذي يقف على دعائم قوية.

وأضاف: "الجميع هنا يعملون بقلب رجل واحد من أجل مصلحة ليفربول. آخر شيء يحتاجون إليه هو نصيحة رجل عجوز بشأن مستقبل النادي. بالتأكيد لن أفعل ذلك".

وأكد كلوب أنه سيحرص على أن يعيش حياة طبيعية.

وردا على سؤال عن ماهية هذه الحياة الطبيعية قال المدرب الألماني: "لا أعرف ما هي الحياة الطبيعية لذا يجب أن أعرف ذلك".