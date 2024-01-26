الكاف يلغي عقوبة إيقاف الركراكي في كأس أفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ألغت العقوبة التي كانت مفروضة ضد وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، بما في ذلك الغرامة المالية، خلال المشاركة بكأس الأمم المقامة في ساحل العاج.

وكانت لجنة الانضباط في الكاف قد أصدرت عقوبة بإيقاف الركراكي 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف دولار بسبب الأحداث التي تلت مواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية الأحد الماضي.

وتشاجر لاعبو المنتخبين بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر مشادة بين الركراكي والمدافع تشانسيل مبيمبا.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان أصدره اليوم عبر منصة ‭‬إكس:‭‬ "ألغت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم العقوبة التي كانت اللجنة التأديبية قد أصدرتها سابقا في حق المدرب الوطني وليد الركراكي بما فيها الغرامة المالية بعد استماعها لدفوعات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)‭"‬.