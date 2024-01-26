الفيفا يؤكد إيقاف روبياليس 3 سنوات بسبب قبلة نهائي مونديال السيدات

أكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لمدة 3 سنوات بعد أن رفضت الاستئناف الذي تقدم به.

ومُنع روبياليس من مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة 3 سنوات في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو على شفتيها في ظل مزاعم بأن القبلة لم تكن بالتراضي.

وحدثت تلك الواقعة -التي لاقت استنكارا واسعا- على منصة التتويج بعد فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات على حساب إنجلترا في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح الفيفا أنه توصل إلى القرار بعد عقد جلسة استماع، ورغم ذلك فإن القرار يمكن الاستئناف ضده أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال الفيفا "لجنة الاستئناف مقتنعة بشكل مريح بأن السيد روبياليس تصرف بطريقة تخالف المبادئ المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الفيفا للانضباط أثناء نهائي كأس العالم للسيدات وبعده"، وأكد أن روبياليس تلقى إخطارا بالقرار.

واستقال روبياليس (46 عاما) من منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي قائلا إنه لم يعد من الممكن الدفاع عن مقعده في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد أن رفض في وقت سابق التنحي عن منصبه رغم الضغط من اللاعبات والسياسيين والجماعات المناصرة للمرأة.

واقترح أحد قضاة المحكمة العليا الإسبانية -أمس الخميس- أن يخضع روبياليس للمحاكمة بسبب القبلة، وقال إن التحقيق أظهر أن القبلة "لم تكن بالتراضي وكانت بادرة أحادية ومفاجئة".

وطالب أيضا بمحاكمة خورخي فيلدا مدرب منتخب السيدات السابق بالإضافة إلى ألبرت لوكي المدير الرياضي لمنتخب الرجال، وروبن ريفيرا رئيس التسويق بالاتحاد، بعد الضغط على إيرموسو لتقول إن القبلة كانت بالتراضي.