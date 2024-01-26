الاتحاد الليبي للكرة يقرر معاملة الفلسطينيين والسودانيين كلاعبين محليين

أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم -أمس الخميس- قرارا يسمح لأندية الدوري المحلي الممتاز بالتعاقد مع اللاعبين من حاملي الجنسيتين الفلسطينية والسودانية، واعتبارهم لاعبين محليين بدءا من مرحلة الإياب للموسم الحالي مراعاة للأوضاع الصعبة في هذين البلدين.

وقال قرار الاتحاد الذي حمل الرقم "7" إن دولتي السودان وفلسطين تمران بأوضاع عصيبة في الوقت الراهن تعذر معها انطلاق مسابقاتهما الرياضية الرسمية وأدت إلى هجرة عدد كبير من لاعبي البلدين إلى الخارج.

وأضاف أنه بناء على طلب من الاتحاد السوداني لكرة القدم، فقد تقرر السماح لكل ناد بتقديم وتسجيل لاعبين من حاملي الجنسيتين السودانية والفلسطينية ضمن قائمة الفريق المشاركة بالموسم الرياضي 2023-2024، وفق بعض الضوابط.

وأوضح الاتحاد الليبي في القرار أن فرق مسابقات الدوري العام بمختف درجاتها سواء الممتاز والأولى والثانية والثالثة، سيكون من حقها تسجيل لاعبينْ من حاملي الجنسية السودانية، ومثلهما من الجنسية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمسابقات الفئات العمرية، سيكون بإمكان كل ناد تسجيل لاعب سوداني واحد وآخر فلسطيني.

وتسمح قوانين ولوائح اتحاد الكرة الليبي -الموسم الرياضي الحالي- بالتعاقد مع 5 لاعبين أجانب، شرط مشاركة ما لا يزيد على 3 لاعبين في منافسة الدوري المحلي، وبإمكان أي ناد استقدام 5 لاعبين محترفين من أي جنسية يريد.

#السودان | الاتحاد الليبي لكرة القدم يقرر اعتبار اللاعبين السودانيين والفلسطينيين لاعبين مواطنين.#السودان_الرياضي pic.twitter.com/lqHnKSS5M2 — SDN SPORT – السودان الرياضي (@SDN_SPORT) January 25, 2024

تصفيات المونديال

وكان ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي استضاف مباريات المنتخب السوداني، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولعب "صقور الجديان" بالفعل مواجهتي توغو وجمهورية الكونغو، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في بنغازي التي استضافت أيضا مباريات المريخ السوداني الموسم المنصرم بدوري أبطال أفريقيا.