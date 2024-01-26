قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إنه لا يفكر في تدريب فريق ليفربول الإنجليزي، مشددا على أنه "بالمكان الصحيح" في ألمانيا.

ويعد لاعب فريق ليفربول السابق واحدا من المرشحين الأوائل لخلافة يورغن كلوب في تدريب ليفربول، بعدما أعلن المدرب الألماني مفاجأة من العيار الثقيل اليوم الجمعة بأنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ ألونسو، الذي حقق نجاحات كبيرة مع ليفربول كلاعب وقال من قبل "عندما تنضم لليفربول مرة، تصبح عاشقا له"، في اكتساب سمعة جيدة كواحد من المدربين الكبار في أوروبا، بعدما قاد فريقه لاعتلاء صدارة الدوري الألماني بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه.

ولكن المدرب الإسباني لايفكر في مستقبله، وسط تكهنات فورية ربطته بتولي تدريب ليفربول.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه مع بوروسيا مونشنغلادباخ "التكهنات أمر طبيعي. تركيزي منصب على ليفركوزن. في البداية، إنها مفاجأة كبيرة. أكن احتراما كبيرا ليورغن، وتقديرا كبيرا لما حققه والطريقة التي تحقق بها".

وأضاف "نحن في رحلة شرسة وجميلة هنا في ليفركوزن، وأحاول أن أعطي أفضل ما عندي لمساعدة اللاعبين ليكونوا جاهزين لما سيأتي لاحقا، وهذا هو هدفي. لأعرف ما الذي سيأتي لاحقا. أنا في هذه اللحظة لا أفكر في الخطوة المقبلة. أنا أفكر فيما أنا فيه حاليا. وأعتقد أنني في مكان رائع وأستمتع بهذا".

وأوضح ألونسو أنه "في المكان الصحيح وهذا كل ما يمكنني قوله. لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لا أهتم كثيرا، لأكون صريحا".

ولعب ألونسو أكثر من 200 مباراة مع ليفربول في الفترة من 2004 حتى 2009، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي قبل الانضمام لصفوف ريال مدريد الإسباني.