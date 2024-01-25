هل ينقذ الفرنسي رونار مشوار ساحل العاح في كأس أفريقيا على أرضها؟

يجري الاتحادان الفرنسي والعاجي لكرة القدم مفاوضات بشأن حصول الأخير على خدمات "الثعلب" هيرفي رونار المدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات بالإعارة، وذلك بهدف إنقاذ المشوار المتعثر لمضيف كأس أمم أفريقيا، بحسب مصدر مقرب من المحادثات.

ويتمتع رونار (55 عاما) بشعبية كبيرة في ساحل العاج بعد أن قاد منتخب "الفيلة" للفوز بلقب البطولة القارية عام 2015. كما فاز بالمسابقة مدربًا لزامبيا عام 2012، وأشرف على تشكيلة المغرب بين عامي 2016 و2019 وقادها إلى مونديال 2018 في روسيا.

جدول مواعيد مباريات الأدوار الاقصائية في كأس أمم أفريقيا. pic.twitter.com/UUGemWJaGK — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 25, 2024

وتعاقد رونار مع الاتحاد الفرنسي لقيادة المنتخب الوطني للسيدات حتى الألعاب الأولمبية هذا الصيف بعد أن أشرف على المنتخب السعودي في مونديال قطر، حيث سيخوض المنتخب الفرنسي نصف نهائي دوري الأمم ضد ألمانيا في الـ23 من الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد العاجي -أول أمس الأربعاء- الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان لوي غاسيه بسبب "سوء النتائج"، وذلك بعد يومين من الهزيمة التاريخية أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

جدول مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا | رياضة | الجزيرة نت (ajnet.me)

واستهلت ساحل العاج مغامرتها على أرضها بفوزها على غينيا بيساو 2-0، قبل أن تخسر أمام نيجيريا 0-1 ثم أمام غينيا الاستوائية.

وبرصيد 3 نقاط، انتظرت ساحل العاج هدية من المغرب الفائز على زامبيا 1-0، لتتأهل إلى ثمن النهائي عبر بوابة أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

ويلتقي صاحب الأرض والجمهور في ثمن النهائي المنتخب السنغالي المرشح للاحتفاظ بلقبه على ملعب "شارل كونان باني" في ياموسوكرو الاثنين المقبل.