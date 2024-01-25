منتخبات ومواجهات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انتهت منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج، بتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

ويعد منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية هو الوحيد الذي تأهل بالعلامة الكاملة بعد أن حصد 9 نقاط وتصدر المجموعة الثالثة، كما حقق الرأس الأخضر الذي قد يمثل "الحصان الأسود" في البطولة مفاجأة بتصدره المجموعة الثانية التي تضم مصر وغانا وموزمبيق.

وتأهلت 3 منتخبات العربية إلى الأدوار الإقصائية هي: المغرب ومصر وموريتانيا.

المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي أمم أفريقيا

المجموعة الأولى: غينيا الاستوائية (7 نقاط)، نيجيريا (7 نقاط)، ساحل العاج (3 نقاط)

غينيا الاستوائية (7 نقاط)، نيجيريا (7 نقاط)، ساحل العاج (3 نقاط) المجموعة الثانية: الرأس الأخضر (7 نقاط)، مصر (3 نقاط).

الرأس الأخضر (7 نقاط)، مصر (3 نقاط). المجموعة الثالثة: السنغال (9 نقاط)، الكاميرون (4 نقاط)، غينيا (4 نقاط).

السنغال (9 نقاط)، الكاميرون (4 نقاط)، غينيا (4 نقاط). المجموعة الرابعة: أ نغولا (7 نقاط)، بوركينافاسو (4 نقاط)، موريتانيا (3 نقاط).

نغولا (7 نقاط)، بوركينافاسو (4 نقاط)، موريتانيا (3 نقاط). المجموعة الخامسة: مالي (5 نقاط) وجنوب أفريقيا (4 نقاط)، ناميبيا (4 نقاط)

مالي (5 نقاط) وجنوب أفريقيا (4 نقاط)، ناميبيا (4 نقاط) المجموعة السادسة: المغرب (7 نقاط) والكونغو الديمقراطية (3 نقاط).

مواجهات ثمن النهائي

السبت 27 يناير/كانون الثاني

أنغولا x ناميبيا

نيجيريا x الكاميرون

الأحد 28 يناير/كانون الثاني

غينيا الاستوائية x غينيا

مصر x الكونغو الديمقراطية

الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني

الرأس الأخضر x موريتانيا

السنغال x ساحل العاج

الأحد 30 يناير/كانون الثاني

مالي x بوركينا فاسو

المغرب x جنوب أفريقيا

أفضل أصحاب المركز الثالث بين المجموعات الـ 6

وضمنت منتخبات غينيا وموريتانيا وناميبيا وساحل العاج تأهلها إلى ثمن النهائي كأفضل أصحاب المركز الثالث.

وتشير لوائح الاتحاد الفريقي لكرة القدم إلى أن أصحاب المركز الأول والثاني يتأهلون مباشرة إلى دور ثمن النهائي بينما يتم اختيار أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بين المجموعات الست.