عُمان تودع كأس آسيا من الدور الأول وإندونيسيا تكمل عقد أصحاب "أفضل مركز ثالث" في المجموعات
ودع منتخب عُمان منافسات كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بعدما تعادل مع قيرغيزستان 1-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة القارية.
وشهدت المجموعة السادسة نفسها تعادل السعودية وتايلاند من دون أهداف، رغم إلغاء هدفين لكل فريق بداعي التسلل وإهدار ركلة جزاء للمنتخب السعودي.
واحتفظت السعودية بموقعها في صدارة المجموعة رافعة رصيدها إلى 7 نقاط، وتلتها تايلاند بـ5 نقاط، في حين ودعت عُمان البطولة بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، وصعد منتخب إندونيسيا من المجموعة الرابعة كأحد أفضل 4 منتخبات أحرزت المركز الثالث.
وتقدم المنتخب العماني في الدقيقة الثامنة عبر محسن الغساني، ولكن جويل كوجو لاعب قرغيزستان استغل خطأ كارثيا من دفاع عمان، وسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده.
المنتخب العماني يفتتح التسجيل مبكراً
#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_عمان#AsianCup2023 pic.twitter.com/NLQDF7dlsW
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
خطأ كارثي من دفاع عمان يهدي قيرغيزستان التعادل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قيرغيزستان_عمان#AsianCup2023 pic.twitter.com/ec4OyxTycd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
وكان منتخبا السعودية وتايلاند قد حسما تأهلهما بالفعل إلى الدور الثاني مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، لكن مباراة اليوم شهدت صراعا على الصدارة.
وبدت المباراة متكافئة نسبيا في البداية، لكن سرعان ما فرض المنتخب السعودي تفوقه، وأحكم قبضته على مجريات اللعب، وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية الجادة التي أسفرت عن اهتزاز الشباك 3 مرات، لكن لم يحتسب الحكم هذه الأهداف بداعي التسلل، كما أهدر عبد الله رديف فرصة التسجيل للسعودية من ركلة جزاء.
عبد الله رديف يضيع ركلة الجزاء
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
ولم تختلف الأمور كثيرا في الشوط الثاني، إذ واصل المنتخب السعودي تفوقه في الاستحواذ والضغط الهجومي، وكثف هجماته بشكل كبير في الدقائق الأخيرة أملا في خطف هدف الفوز وتحقيق العلامة الكاملة، لكن دفاع تايلاند كان له بالمرصاد كما لعب الحارس سارانون انوين دورا بطوليا في إنقاذ الشباك من أكثر من هدف محقق.