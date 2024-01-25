صلاح: أحب مصر وناسها وكلوب: أوفى مصري قابلته.. إصابة قائد "الفراعنة" تشغل الشارع الرياضي

خرج النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي،عن صمته -اليوم الخميس- للرد على الضجة المثارة حول خروجه من معسكر منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا بعد تعرضه لإصابة أمام غانا بعد ساعات من رد مدربه يورغن كلوب على المشككين في ولاء الدولي المصري لمنتخب الفراعنة.

وكتب صلاح -على حساباته في مواقع التواصل- باللغة العربية تقول "بدأت أمس برنامج العلاج والتأهيل، وسأفعل كل شيء ممكن لأكون جاهزا في أقرب وقت، وأعود إلى المنتخب وفقا لما هو متفق عليه منذ البداية".

ولم ينس قائد منتخب مصر الرد على منتقديه، مضيفا "أحب بلدي وأحب ناسها، حاولوا أكثر".

بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه….بردو بحبها وبحب ناسها🇪🇬… حاولو اكتر 😛 pic.twitter.com/FsNsBfY99M — Mohamed Salah (@MoSalah) January 25, 2024

وكان محمد صلاح تعرض لموجة شديدة من الانتقادات، منذ أعلن مدرب ليفربول يورغن كلوب أن اللاعب سيعود إلى إنجلترا لاستكمال علاجه من إصابة عضلية، وأنه في حال تعافيه سيعود مجددا لمنتخب مصر حال تأهله للمباراة النهائية.

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر الثانية أمام غانا، وتبين لاحقا أن أفضل فرصة ممكنة لمشاركته مجددا في البطولة، ستكون عبر تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية.

وعاد الدولي المصري إلى ميرسيسايد لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، وقد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

كلوب يرد

بدوره، تصدى كلوب للمشككين في ولاء نجم فريقه لمصر بعد أن شككت جماهير مصرية في ولاء صلاح لمنتخب الفراعنة، غير أن كلوب سخر من هذه الادعاءات، موضحا أن قرار عودة اللاعب إلى ليفربول لتلقي العلاج جاء لمصلحة جميع لأطراف.

وتأهل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الأربعاء، بعد تعادله مع فولهام 1-1 في إياب نصف النهائي.

وبعد اللقاء، قال كلوب في رد على سؤال عبر شبكة "بي إن سبورتس "عما إذا كان يعتقد أن نجم ليفربول يعطي الأولوية لناديه على فريقه الوطني "لا أستطيع أن أكون جزءا من هذا النقاش، المنتخب المصري وليفربول لديهما الاهتمام ذاته وهو أن يكون محمد صلاح لائقا في أسرع وقت".

رد فعل يورجن كلوب على كل من اتهم #محمد_صلاح بالتهرب من اللعب لمنتخب #مصر و ادعاء الإصابة و عدم الولاء. ياريت إبراهيم سعيد و احمد حسن و غيرهم من أشباه المحترفين اللي ماعملوش واحد على المليون من اللي عمله صلاح يتفرجوا و يتعلموا و يعتذروا.#عيد_الشرطة #عيد_الشرطة_المصرية… pic.twitter.com/8HKwir3nvN — Ashehata (@AMShehata01) January 25, 2024

وأضاف "قررنا أن نعيده إلى هنا ليس لنسلبه من المنتخب المصري، بل لتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة، وإذا وصلت مصر للنهائي، وكان لائقا يمكن لصلاح العودة".

وزاد "إذا كان هناك من يشكك في ولاء محمد صلاح، فعليه أن يراجع نفسه، لأن صلاح هو أوفى مصري قابلته في حياتي على الإطلاق".

يورغن كلوب: محمد صلاح هو أحد أكثر المصريين الذين قابلتهم ولاءً لمنتخب بلاده pic.twitter.com/4EMmSQs7pa — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024

وانتقدت وسائل إعلام مصرية كلوب لكونه الشخص الذي أعلن خبر عودة صلاح إلى ليفربول بدلا من منتخب بلاده.

وحاول ليفربول نزع فتيل الخلاف من خلال السعي لضمان تعافي صلاح في أسرع وقت ممكن.

وقال بيب ليندرز، مساعد كلوب، إن قرار عودته تم اتخاذه بالتنسيق مع الطاقم الطبي المصري.

وتابع "كل شيء متفق عليه ومن الواضح، إذا تأهلت مصر إلى النهائي، وكان مو جاهزا، فسيعود بنسبة 100%، هو يريد ذلك".

وقال ليندرز في وقت سابق هذا الأسبوع "أعلم أن مصر محطمة لفقده. لقد دمرنا عندما سمعنا أنه أصيب.. السبب الوحيد الذي جعل فريقهم الطبي وفريقنا يقرر عودته هو منحه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحا إذا وصلت مصر إلى النهائي".