حقق الهاوي البرازيلي، ريكاردينو داس، رقمًا قياسيًا جديدًا في لعب كرة القدم الحرة (تنطيط الكرة تنطيط الكرة دون سقوطها على الأرض)، وذلك في ساحة الحكمة بالحي الثقافي كتارا في الدوحة، ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر.

ووثق الحساب الرسمي "للحي الثقافي كتارا" على منصة إنستغرام الإنجاز، قائلا إن البرازيلي حطم الرقم خلال 49 ساعة متواصلة في لعب كرة القدم الحرة.

وذكرت قناة "الكاس" القطرية التي بثت الحدث أن ريكاردينيو داس نجح في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و3 دقائق ليحطم رقمه القياسي السابق الذي كان مدته 48 ساعة.

أجواء آسيا|

خطف الأجواء في كتارا .. البرازيلي ريكاردينيو داس يحقق رقماً قياسياً جديداً في لعب كرة القدم الحرة لمدة 49 ساعة و 3 دقائق ليحطم رقمه السابق الذي كان لمدة 48 ساعة#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/C0a64IrSAA — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 23, 2024

ونشر داس مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، يظهر فيه خلال الدقائق الأخيرة قبل تحطيمه للرقم القياسي وسط تصفيق الجمهور الذي تابع الحدث بشغف كبير، ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن حول تحقيقه للرقم القياسي.

وكان البرازيلي قد تعرض للإغماء بعدما أنهى لعبه بالكرة، ليتم إسعافه، بحسب ما نشر الإعلامي القطري، خالد جاسم، عبر حسابه على منصة إكس.