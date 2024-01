تطورات إيجابية لصالح برشلونة في قضية نيغريرا

قرر القاضي الإسباني خواكين أغيري إسقاط التحقيق في الفساد الرياضي في قضية نيغريرا، بسبب نقص الأدلة، مما يعني تبرئة نادي برشلونة من التهم الموجهة إليه بهذه القضية فقط، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

ووجهت اتهامات ضد برشلونة منذ قرابة عام بمنح أموال إلى خوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية في الدوري الإسباني.

وأطلق على القضية اسم "فضيحة نيغريرا"، واتهم فيها النادي الكتالوني بالفساد الرياضي، وتقديم أموال للمسؤول السابق من أجل الحصول على مزايا تحكيمية، وفتح تحقيق في القضية منذ ذلك الحين.

وتشير الوثيقة المسربة من قاضي التحقيق إلى أنه ليس من الواضح أن برشلونة حصل على أي فائدة من دفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام نيغريرا (أكثر من 7.5 ملايين يورو على مدار 17 عاما).

🚨 The judge in charge of the Barcelona-Negreira case can no longer pursue the trail of sporting corruption because there is no evidence pointing in that direction after investigation.

The judge does not believe that Barça could have influenced the results. However, the case… pic.twitter.com/d6SDuSZI4d

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 24, 2024