تطورات إيجابية لصالح برشلونة في قضية نيغريرا

قرر القاضي الإسباني خواكين أغيري إسقاط التحقيق في الفساد الرياضي في قضية نيغريرا، بسبب نقص الأدلة، مما يعني تبرئة نادي برشلونة من التهم الموجهة إليه بهذه القضية فقط، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

ووجهت اتهامات ضد برشلونة منذ قرابة عام بمنح أموال إلى خوسيه نيغريرا، النائب السابق لرئيس لجنة الحكام الفنية في الدوري الإسباني.

وأطلق على القضية اسم "فضيحة نيغريرا"، واتهم فيها النادي الكتالوني بالفساد الرياضي، وتقديم أموال للمسؤول السابق من أجل الحصول على مزايا تحكيمية، وفتح تحقيق في القضية منذ ذلك الحين.

وتشير الوثيقة المسربة من قاضي التحقيق إلى أنه ليس من الواضح أن برشلونة حصل على أي فائدة من دفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام نيغريرا (أكثر من 7.5 ملايين يورو على مدار 17 عاما).

🚨 The judge in charge of the Barcelona-Negreira case can no longer pursue the trail of sporting corruption because there is no evidence pointing in that direction after investigation. The judge does not believe that Barça could have influenced the results. However, the case… pic.twitter.com/d6SDuSZI4d — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 24, 2024

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أنه بعد التحقيق في الحسابات المصرفية للحكام، اتخذ القرار بأنه لم يكن هناك أي مدفوعات مباشرة.

ووفقا للوثيقة التي قدمت، يبدو أن القاضي يحقق في هذه القضية فقط لوجود بعض الجرائم الضريبية ولكن ليس الفساد الرياضي.

وهذا لا يعني أن برشلونة خرج من الأزمة بعد، مما يعني أن براءته تبقى ناقصة، في ظل احتمال تورطه في قضية احتيال ضريبي، أو احتمال اكتشاف أن الأموال أخذت بشكل غير قانوني من النادي.

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌ لا شراء للحكام، ولا تلاعب بالنتائج ولا شيء من هذا القبيل. القاضي خواكين أغيري، المحقق في قضية نيغريرا، قدم بالفعل استنتاجاته ويوضح أنه لا يرى دلائل على أن برشلونة يمكن أن يكون قد تأثير من خلال الحكم السابق لتحقيق نتائج أفضل أو أنه كان هناك شراء للحكام كما… https://t.co/P4NmiosfrC — FCB World (@forcabarca_ar) January 24, 2024

وسيكون برشلونة مطالبا بإظهار الأسباب التي جعلته يمنح أموالا لنيغريرا، إضافة إلى وجود مبلغ 558 ألف يورو دفعت لطرف ثالث من قبل النادي.

كما أن تهمة الرشوة لا تزال موجهة للبرسا، وسيتم الحكم على برشلونة وفقا للحكم الذي سيصدر ضد نيغريرا نفسه في القضية.