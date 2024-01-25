المغرب يهزم زامبيا ويواجه جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس آسيا

سجل حكيم زياش هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب للفوز بهدف نظيف على زامبيا وتصدر المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا سلبيا لتبلغ أيضا ثمن النهائي.

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط عن الكونجو الديمقراطية ثاني الترتيب، بينما تجمد رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث لتودع البطولة مع تنزانيا متذيلة الترتيب بنفس رصيد النقاط.

وافتتح زياش التسجيل في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي أخطأ الحارس لورانس مولينغا في إبعادها لتصل إلى لاعب غلطة سراي الذي سدد بقوة في الشباك من مدى قريب.

وكاد أيوب الكعبي أن يضاعف النتيجة بعدها بدقيقة واحدة بضربة رأس قوية أنقذها الحارس بصعوبة.

وحافظ ياسين بونو حارس المغرب على النقاط الثلاث لمنتخب بلاده بتصديه لتسديدة قوية من إيمانويل باندا قبل أربع دقائق من النهاية.

وجلس وليد الركراكي مدرب المغرب في المدرجات خلال المباراة لإيقافه أربع مباريات بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ وتولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.

ويتلقي المنتخب المغربي في دور الـ16 مع جنوب أفريقيا فيما تلعب الكونغو الديمقراطية مع مصر.

وساهم فوز المغرب في تأهل ساحل العاج المضيفة التي ستلتقي مع السنغال في ثمن النهائي.