المغرب يهزم زامبيا ويواجه جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أفريقيا

سجل حكيم زياش هدفا في الشوط الأول ليقود المغرب للفوز بهدف نظيف على زامبيا وتصدر المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في حين تعادلت الكونغو الديمقراطية مع تنزانيا سلبيا لتبلغ أيضا ثمن النهائي.

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 4 نقاط عن الكونغو الديمقراطية ثاني الترتيب، في حين تجمد رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث لتودع البطولة مع تنزانيا متذيلة الترتيب برصيد النقاط نفسه.

وافتتح زياش التسجيل في الدقيقة 37 بعد تمريرة عرضية من أشرف حكيمي أخطأ الحارس لورانس مولينغا في إبعادها لتصل إلى لاعب غلطة سراي والذي سدد بقوة في الشباك من مدى قريب.

المغرب يهزم زامبيا ويواجه جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أفريقياhttps://t.co/X4mhUDSkjv pic.twitter.com/ZF5hKhha5Z — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) January 24, 2024

وكاد أيوب الكعبي أن يضاعف النتيجة بعدها بدقيقة واحدة بضربة رأس قوية أنقذها الحارس بصعوبة.

وحافظ حارس المغرب ياسين بونو على النقاط الثلاث لمنتخب بلاده بتصديه لتسديدة قوية من إيمانويل باندا قبل 4 دقائق من النهاية.

وجلس مدرب المغرب وليد الركراكي في المدرجات خلال المباراة لإيقافه 4 مباريات، بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، وتولى مساعده رشيد بن محمود قيادة الفريق.

ويتلقي المنتخب المغربي في دور الـ16 مع جنوب أفريقيا، في وقت تلعب فيه الكونغو الديمقراطية مع مصر.

وساهم فوز المغرب في تأهل ساحل العاج المضيفة التي ستلتقي مع السنغال في ثمن النهائي.