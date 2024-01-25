البحرين تخطف صدارة المجموعة الخامسة وتواجه اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا
فازت البحرين بهدف نظيف على الأردن -اليوم الخميس- في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر لتضمن مقعدها في ثمن نهائي البطولة القارية.
وضمنت البحرين صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادل كوريا الجنوبية 3-3 مع ماليزيا في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.
منتخب كوريا الجنوبية يفتتح التسجيل#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية | #ماليزيا#AsianCup2023 pic.twitter.com/YreAoaR2yD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
ماليزيا تعادل النتيجة#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #كوريا_الجنوبية | #ماليزيا#AsianCup2023 pic.twitter.com/fW22GRuxK2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
وسجل عبد الله يوسف مهاجم البحرين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ34 من زمن اللقاء، إثر هجمة مرتدة نفذها الفريق ببراعة، لتصل الكرة إلى يوسف في انفراد صريح من بعد دائرة منتصف الملعب، وتقدم ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
عبدالله يوسف يمنح البحرين التقدم على الأردن 1-0 ⚽️🔥#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #الأردن_البحرين#AsianCup2023 pic.twitter.com/7WG8OHLCAU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 25, 2024
ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متقدما بفارق نقطة واحدة على كوريا الجنوبية والتي تأهلت إلى دور الستة عشر في المركز الثاني.
فيما يتأهل منتخب الأردن ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط كثالث المجموعة الخامسة.