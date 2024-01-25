البحرين تخطف صدارة المجموعة الخامسة وتواجه اليابان في ثمن نهائي كأس آسيا

فازت البحرين بهدف نظيف على الأردن -اليوم الخميس- في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر لتضمن مقعدها في ثمن نهائي البطولة القارية.

وضمنت البحرين صدارة المجموعة الخامسة بعد تعادل كوريا الجنوبية 3-3 مع ماليزيا في مباراة أقيمت في نفس التوقيت.

وسجل عبد الله يوسف مهاجم البحرين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ34 من زمن اللقاء، إثر هجمة مرتدة نفذها الفريق ببراعة، لتصل الكرة إلى يوسف في انفراد صريح من بعد دائرة منتصف الملعب، وتقدم ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متقدما بفارق نقطة واحدة على كوريا الجنوبية والتي تأهلت إلى دور الستة عشر في المركز الثاني.

فيما يتأهل منتخب الأردن ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط كثالث المجموعة الخامسة.