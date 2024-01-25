استبعد من التشكيلة الأساسية للكاميرون أمام غامبيا.. تفاصيل شجار أونانا وإيتو بكأس أفريقيا

بسبب عدم إشراكه أساسيا في مباراة الكاميرون الحاسمة أمام غامبيا -أول أمس الثلاثاء- دخل حارس مانشستر يونايتد أندريه أونانا في "شجار لفظي" مع رئيس الاتحاد الكاميروني وأسطورة البلاد صامويل إيتو.

ودخل أونانا في اشتباك وشجار لفظي عنيف مع مهاجم برشلونة السابق بعد تعويضه بالحارس فابريس أوندوا (نيم الفرنسي) قبل مباراة غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح إيتو في احتواء الموقف، ثم تدخل لاعبو الفريق لتهدئة حارس مرماهم.

Andre Onana involved in ‘verbal altercation’ with Samuel Eto’o after being dropped by Cameroon Reports claimed that Onana was furious about being axed from the starting line-up and was at the centre of a bust-up before the game with Eto’o, who is the president of Cameroon’s… pic.twitter.com/CQ0mspZKoL — Man United Fan Club (@manufcnow) January 23, 2024

بعد ذلك، هدأ حارس المرمى وانضم إلى مقاعد البدلاء، حيث شهد فوز فريقه، محتفلا على أرض الملعب مع أعضاء الفريق.

ووفقا لما أوردته شبكة "آر إم سي" الفرنسية، فإن أونانا بدا غاضبا بشدة من قرار المدرب استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة غامبيا وطلب من إيتو التدخل لكنه رفض.

🚨🇨🇲 𝐍𝐄𝐖: Andre Onana was upset at not being a starter, had an altercation with the president of the Cameroonian Federation Samuel Eto'o on Tuesday morning a few hours before the match. [Sport News Africa] #MUFC pic.twitter.com/ju8yi81xw3 — UtdTruthful (@Utdtruthful) January 24, 2024

وقال مصدر لموقع "سبورت نيوز أفريكا إن "المدرب سونغ قرر استبدال أونانا بأوندوا بعد اجتماع مع لاعبي الفريق الذين لم يعجبهم أداء أونانا ضد السنغال".

وتابع "كان يعلم أنه لن يلعب، ولهذا دخل في سجال كلامي مع إيتو، لكن الأخير لم يرد عليه، فقد أونانا أعصابه من تلقاء نفسه قبل أن يهدأ ويبقى في المجموعة ليتقبل مصيره".

وهذه ليست المشادة الأولى بين إيتو وأونانا، حيث سبق أن وقع شجار بين الثنائي في نهائيات مونديال قطر 2022، مما أدى إلى استبعاد الأخير من المونديال، ليعلن أونانا اعتزال اللعب الدولي قبل أن يتراجع عن قراره.

وحقق منتخب الكاميرون فوزا مثيرا على منتخب غامبيا بنتيجة (3-2) ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

🚨🚨🚨🚨 عــــاجــل • اونانا دخل في جدال مع ايتو اليوم عندما علم ان لن يلعب اساسيًا. • لم يعلم اونانا بالخبر الا هذا الصباح وفقد أعصابه ثم هدأ و تقبل الأمر. [ Sports Africa ] pic.twitter.com/l5JFde1cY2 — Ali amer (@Ali7amer) January 23, 2024

وشارك أونانا أساسيا ضد السنغال في المباراة الثانية، لكنه تلقى 3 أهداف الأمر الذي جعله في مرمى الانتقادات.

بينما غاب عن المباراة الأولى ضد غينيا التي انتهت (1-1) بسبب التحاقه في وقت متأخر بمعسكر الكاميرون.

وتواجه "الأسود غير المروضة" منتخب نسور "نيجيريا" في ثمن نهائي البطولة القارية، وسيكون اختيار المدرب محل اهتمام بعد تألق الحارس البديل أمام غامبيا وتصديه لعدة فرص خطيرة مما يجعل مكان أونانا في خطر.