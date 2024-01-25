رياضة|الكاميرون

استبعد من التشكيلة الأساسية للكاميرون أمام غامبيا.. تفاصيل شجار أونانا وإيتو بكأس أفريقيا

من اليمين كومبو بين صامويل ايتو و اندريه اونانا
إيتو (يمين) وأونانا سبق أن دخلا في مشادات بمونديال قطر (الجزيرة)
25/1/2024

بسبب عدم إشراكه أساسيا في مباراة الكاميرون الحاسمة أمام غامبيا -أول أمس الثلاثاء- دخل حارس مانشستر يونايتد أندريه أونانا في "شجار لفظي" مع رئيس الاتحاد الكاميروني وأسطورة البلاد صامويل إيتو.

ودخل أونانا في اشتباك وشجار لفظي عنيف مع مهاجم برشلونة السابق بعد تعويضه بالحارس فابريس أوندوا (نيم الفرنسي) قبل مباراة غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح إيتو في احتواء الموقف، ثم تدخل لاعبو الفريق لتهدئة حارس مرماهم.

بعد ذلك، هدأ حارس المرمى وانضم إلى مقاعد البدلاء، حيث شهد فوز فريقه، محتفلا على أرض الملعب مع أعضاء الفريق.

ووفقا لما أوردته شبكة "آر إم سي" الفرنسية، فإن أونانا بدا غاضبا بشدة من قرار المدرب استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة غامبيا وطلب من إيتو التدخل لكنه رفض.

وقال مصدر لموقع "سبورت نيوز أفريكا إن "المدرب سونغ قرر استبدال أونانا بأوندوا بعد اجتماع مع لاعبي الفريق الذين لم يعجبهم أداء أونانا ضد السنغال".

وتابع "كان يعلم أنه لن يلعب، ولهذا دخل في سجال كلامي مع إيتو، لكن الأخير لم يرد عليه، فقد أونانا أعصابه من تلقاء نفسه قبل أن يهدأ ويبقى في المجموعة ليتقبل مصيره".

وهذه ليست المشادة الأولى بين إيتو وأونانا، حيث سبق أن وقع شجار بين الثنائي في نهائيات مونديال قطر 2022، مما أدى إلى استبعاد الأخير من المونديال، ليعلن أونانا اعتزال اللعب الدولي قبل أن يتراجع عن قراره.

وحقق منتخب الكاميرون فوزا مثيرا على منتخب غامبيا بنتيجة (3-2) ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا.

وشارك أونانا أساسيا ضد السنغال في المباراة الثانية، لكنه تلقى 3 أهداف الأمر الذي جعله في مرمى الانتقادات.

بينما غاب عن المباراة الأولى ضد غينيا التي انتهت (1-1) بسبب التحاقه في وقت متأخر بمعسكر الكاميرون.

وتواجه "الأسود غير المروضة" منتخب نسور "نيجيريا" في ثمن نهائي البطولة القارية، وسيكون اختيار المدرب محل اهتمام بعد تألق الحارس البديل أمام غامبيا وتصديه لعدة فرص خطيرة مما يجعل مكان أونانا في خطر.

المصدر : مواقع إلكترونية