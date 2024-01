استبعد من التشكيلة الأساسية للكاميرون أمام غامبيا.. تفاصيل شجار أونانا وإيتو بكأس أفريقيا

بسبب عدم إشراكه أساسيا في مباراة الكاميرون الحاسمة أمام غامبيا -أول أمس الثلاثاء- دخل حارس مانشستر يونايتد أندريه أونانا في "شجار لفظي" مع رئيس الاتحاد الكاميروني وأسطورة البلاد صامويل إيتو.

ودخل أونانا في اشتباك وشجار لفظي عنيف مع مهاجم برشلونة السابق بعد تعويضه بالحارس فابريس أوندوا (نيم الفرنسي) قبل مباراة غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023.

ونجح إيتو في احتواء الموقف، ثم تدخل لاعبو الفريق لتهدئة حارس مرماهم.

Andre Onana involved in ‘verbal altercation’ with Samuel Eto’o after being dropped by Cameroon

Reports claimed that Onana was furious about being axed from the starting line-up and was at the centre of a bust-up before the game with Eto’o, who is the president of Cameroon’s… pic.twitter.com/CQ0mspZKoL

