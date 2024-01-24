مفاجأة من العيار الثقيل.. موريتانيا تقصي الجزائر وتتأهل لثمن نهائي كأس أفريقيا لأول مرة

فجّر منتخب موريتانيا مفاجأة كبيرة وتأهل لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، برفقة منتخبي بوركينا فاسو وأنغولا، بينما ودع المنتخب الجزائري منافسات البطولة بشكل رسمي.

وعلى ملعب السلام، تغلب منتخب "المرابطون" على نظيره "محاربو الصحراء" بهدف نظيف سجله محمد ديلاهي يالي في الدقيقة 37.

وحصد المنتخب الموريتاني أول فوز له بالبطولة القارية، ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بينما توقف رصيد المنتخب الجزائري عند نقطتين بالمركز الرابع.

وبات "المرابطون" ثاني منتخب يتأهل من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث بالمجموعات الست، بعد منتخب غينيا الذي تأهل في وقت سابق أمس الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثانية الذي ينجح فيها أمير عبدو، مدرب منتخب موريتانيا، في قيادة منتخب مغمور للتأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا، بعد أن ساهم في تأهل منتخب جزر القمر للدور نفسه في النسخة الماضية.

وأيضا هي المرة الثانية على التوالي، التي يودع فيها المنتخب الجزائري كأس أفريقيا، من دور المجموعات والمرة التاسعة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية بشكل عام.

ومنذ تتويج المنتخب الجزائري بلقب البطولة في 2019 لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي مباراة بأمم أفريقيا على مدار النسخة الحالية أو النسخة الماضية.

وعلى ملعب "شارليس كونان باني" ضمن المنتخب الأنغولي التأهل لدور الـ16 متصدرا للمجموعة بعد فوزه بهدفين دون رد على المنتخب البوركيني الذي تأهل هو الآخر كوصيف المجموعة.

وسجل هدفي المنتخب الأنغولي كريستوفر مابولولو (36) وزيني كاباكا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب الأنغولي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط في المركز الثاني.