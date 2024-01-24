قبل مواجهة تايلاند.. مانشيني: من قال إن السعودية ليست مرشحة لكأس آسيا؟

قال الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية -اليوم الأربعاء- إنه لا يخشى أي منافس، نافيا أن يكون قد استبعد حظوظ فريقه في المنافسة على لقب كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.

وأضاف المدرب الفائز مع منتخب إيطاليا ببطولة أوروبا إن مواجهة تايلند -الخميس- في ختام دور المجموعات ستكون صعبة نظرا للعروض القوية التي قدمها المنافس مؤكدا أن فريقه الذي تأهل بالفعل لدور الـ16 لن يدخل في حسابات لتفادي مواجهة منافس بعينه.

وأوضح مانشيني في مؤتمر صحفي -اليوم الأربعاء- "سنلعب للفوز أمام تايلند التي تقدم كرة قدم جميلة.. لن ندخل في حسابات لتحاشي مواجهة أي منتخب. إذا كنت تريد التتويج عليك أن تتغلب على كل المنتخبات القوية".

وقال مانشيني إن بعض اللاعبين يعانون من إصابات طفيفة. وتابع "نأمل في تعافي الجميع على أن نتخذ القرار بشأن حسان تمبكتي غدا قبل المباراة. لدينا 26 لاعبا والجميع مؤهل للمشاركة.

وأضاف "في بعض الأحيان يتعين علينا الاعتماد على مبدأ المداورة لا سيما في بطولة طويلة. "علينا تطوير الفعالية الهجومية إذا أردنا الذهاب بعيدا في البطولة. نصنع العديد من الفرص لكننا لا نسجل العدد الكافي من الأهداف".

وعن استبعاد السعودية من سباق المنافسة على لقب كأس آسيا قال مانشيني ردا على أسئلة الصحفيين "لم أقل شيئا من هذا القبيل. أنتم (الإعلاميين) اخترعتم ذلك. قلت إن 4 منتخبات تتقدم علينا في التصنيف العالمي وهي اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا ولم أقل إننا لا نستطيع إحراز اللقب".

وأضاف "شرفت بتدريب هذه المجموعة منذ عدة أشهر. نملك مزيجا من الخبرة والشباب. بالطبع الطريق ما زال طويلا. الفترة المقبلة ستشهد قدوم المزيد من الوجوه الشابة إلى صفوف المنتخب السعودي".

وتولى مانشيني تدريب السعودية في أغسطس/آب الماضي بعدما قاد منتخب إيطاليا للتتويج بلقب بطولة أوروبا حيث يحمل آمال السعوديين في البطولة التي تقام في قطر حتى 10 فبراير/شباط.