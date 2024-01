عملاق تصدى للطوفان الجزائري.. الحارس نياس الأفضل في مواجهة "المرابطون" و"الخضر"

طوله 1.96 متر ويلعب في فريق غنغان الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، هو حارس منتخب موريتانيا بابكر نياس الذي استحق جائزة أفضل لاعب في فوز "المرابطون" على "محاربي الصحراء" بهدف نظيف في كأس أفريقيا.

وكان هذا العملاق البالغ من العمر 27 عاما سدا منيعا وجدارا حصينا، وزاد عن مرماه من سيل هجمات "محاربي الصحراء" وقام بتصديات ربما تفوز إحداها في مسابقات البطولة.

ويعد نياس أحد أبرز الذين ساهموا بشكل فعال في تحقيق أول فوز لموريتانيا في البطولة القارية، وأحد أبطال ملحمة التأهل التاريخي لثمن نهائي كأس أفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج.

🇲🇷 Niasse Babakar 🇲🇷

The Mauritania goalie is the TotalEnergies Man of the Match after some great goalkeeping vs. Algeria! 🧤 #MTNALG | #TotalEnergiesAFCON2023 | @Football2Gether pic.twitter.com/PXvzLqI8Vh

— CAF (@CAF_Online) January 23, 2024