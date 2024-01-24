دفع ثمن الخروج المبكر.. مقصلة الإقالة تطيح بمدرب منتخب غانا

دفع المدرب الأيرلندي كريس هيوتون ثمن الخروج المبكر لمنتخب غانا من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج، عندما أقاله الاتحاد المحلي الأربعاء.

وقال الاتحاد الغاني -في بيان على موقعه الرسمي- إنه "أعفي كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بأثر فوري".

وأضاف "كما اتخذ المجلس التنفيذي قرارا بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء". وتابع "سيقدم الاتحاد الغاني في الأيام المقبلة خارطة طريق حول الاتجاه المستقبلي للنجوم السوداء".

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV — 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 23, 2024

وبات المدرب السابق لتوتنهام ونيوكاسل وبرمنغهام سيتي ونوريتش سيتي وبرايتون ونوتنغهام فوريست، أول ضحايا الخروج المبكر من العرس القاري، علما أن تنزانيا التي تواجه الكونغو الديمقراطية الأربعاء، أقالت مدربها الجزائري عادل عمروش بعد إيقافه 8 مباريات من قبل الاتحاد الأفريقي (كاف) لأسباب انضباطية.

واستلم هيوتون مهامه في فبراير/شباط الماضي خلفا للمحلي أوتو آدو، وفشل في فك النحس الذي يلازم أبطال القارة السمراء أعوام 1963 و1965 و1978 و1982.

وخيَّبت غانا، المتوجة بـ4 ألقاب قارية، الآمال التي كانت معلقة عليها بتخطي الدور الأول على أقل تقدير فاكتفت بحصد نقطتين فقط في المجموعة الثانية التي أنهتها في المركز الثالث.

واستهلت غانا مشوارها بخسارة مدوية أمام الرأس الأخضر مفاجأة المجموعة والبطولة حتى الآن 1-2، ثم سقطت في فخ التعادل أمام مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة (7)، بعدما تقدمت مرتين (2-2)، قبل أن تفرط بفوز في المتناول أمام موزمبيق في الجولة الثالثة الأخيرة بعدما تقدمت بثنائية نظيفة قبل أن تستقبل شباكها ثنائية في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت بدل الضائع.