تأجيل مباراتي النصر السعودي في الصين بسبب رونالدو

ضاعت على محبي كرة القدم في الصين فرصة مشاهدة النجم كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم بسبب تعرض مهاجم النصر السعودي لمشاكل صحية أدّت إلى تأجيل مباراتين وديتين كانتا مقررتين في 24 و28 من الشهر الجاري.

وكان من المقرر إجراء مباراتين بين النصر وناديي شنغهاي شينخوا وجيجيانغ إف سي في 24 و28 يناير/كانون الثاني الجاري.

Al Nassr's game in China has been postponed because of Ronaldo's injury. 🥹 pic.twitter.com/GIdB1WY27q — KALYJAY (@gyaigyimii) January 23, 2024

واعتذر رونالدو -أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي من الجمهور الصيني- قائلا "بالنسبة لي، اليوم هو يوم حزين".

وأضاف "في كرة القدم، لا يمكنك التحكّم ببعض الأمور، وكما تعلمون لقد مارست كرة القدم لـ23 عاما. للأسف، لديّ بعض المشاكل".

وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في بيان على "إكس" قال فيه "يُحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكوّن من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير (كانون الثاني) إلى موعد يتم تحديده لاحقا".

🚨 BREAKING: Riots have started in China outside of Al Nassr's hotel because they are frustrated that they will not watch Cristiano Ronaldo play after his injury Chinese Military Personnel had to be called onto the scene 🇨🇳🚔pic.twitter.com/QScaZhedH8 — LLF (@laligafrauds) January 23, 2024

وأضاف "جئنا إلى هنا في شينغن مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم الصينيين وتحديدا لمشجعي نادي النصر وقائده كريستيانو رونالدو".

وقال متحدّث باسم "جولة الصين" المنِظّمة في المؤتمر الصحافي إن التأجيل المفاجئ جاء بسبب "مشكلة صحية" تخصّ رونالدو، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.ونفدت جميع التذاكر بعد ساعات معدودة من طرحها في الثالث من الشهر الحالي.

ووفقا لوسائل الإعلام الصينية، بيعت التذاكر الأغلى ثمنا بعد "ثوان معدودة" من طرحها. وأكّد المنظّمون للجمهور أنهم سيفتحون "قناة استرداد غير مشروطة في أقرب وقت ممكن" للذين اشتروا التذاكر.

وبعد نحو ساعةٍ من الإعلان، كان "هاشتاغ" (وسم) خاص باعتذار النجم البرتغالي الموضوع الأكثر تداولا حول كرة القدم الصينية على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، حيث وصل إلى أكثر من 19 مليون مشاهدة.

Cristiano Ronaldo’s message to the Chinese fans: “I love this country (China). I love being here. I love being with you. I want to play for you.” pic.twitter.com/dBHxg9uPDM — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) January 23, 2024

وقال رونالدو "أنا آتي إلى الصين منذ 2003، 2004، لذلك أشعر أنني في المنزل هنا، أشعر أن هذا منزلي الثاني"، مضيفا "أحبّ هذا البلد، أحبّ أن أتواجد هنا، أحبّ أن أكون معكم وأريد أن ألعب لكم".

وأردف "لم نلغ (المباراتين). نريد أن نعود إلى هنا، إلى بلدكم".