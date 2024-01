تأجيل مباراتي النصر السعودي في الصين بسبب رونالدو

ضاعت على محبي كرة القدم في الصين فرصة مشاهدة النجم كريستيانو رونالدو يلعب على أرضهم بسبب تعرض مهاجم النصر السعودي لمشاكل صحية أدّت إلى تأجيل مباراتين وديتين كانتا مقررتين في 24 و28 من الشهر الجاري.

وكان من المقرر إجراء مباراتين بين النصر وناديي شنغهاي شينخوا وجيجيانغ إف سي في 24 و28 يناير/كانون الثاني الجاري.

Al Nassr's game in China has been postponed because of Ronaldo's injury. 🥹 pic.twitter.com/GIdB1WY27q

واعتذر رونالدو -أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي من الجمهور الصيني- قائلا "بالنسبة لي، اليوم هو يوم حزين".

وأضاف "في كرة القدم، لا يمكنك التحكّم ببعض الأمور، وكما تعلمون لقد مارست كرة القدم لـ23 عاما. للأسف، لديّ بعض المشاكل".

وأعلن النصر تأجيل مباراتيه في بيان على "إكس" قال فيه "يُحزننا أن نعلن أنه لسوء الحظ، ولأسباب خارجة عن سيطرة النصر، تم تأجيل الحدث المكوّن من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير (كانون الثاني) إلى موعد يتم تحديده لاحقا".

🚨 BREAKING: Riots have started in China outside of Al Nassr's hotel because they are frustrated that they will not watch Cristiano Ronaldo play after his injury

Chinese Military Personnel had to be called onto the scene 🇨🇳🚔pic.twitter.com/QScaZhedH8

