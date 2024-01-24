"الكاف" يفتح تحقيقا في أحداث أعقبت مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فتح تحقيق في الأحداث التي أعقبت مباراة منتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وذكر بيان -نُشر على الموقع الرسمي للكاف- "فتح تحقيق ضد الاتحاد المغربي لكرة القدم ونظيره الكونغولي، في أعقاب أحداث ما بعد المباراة التي جمعت المنتخبين".

وأضاف "لن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر حول هذا الأمر إلى حين اكتمال التحقيق".

وأظهرت لقطات مصورة مشاجرة بين أفراد الفريقين في منتصف الملعب بعد صافرة النهاية، وانخرط وليد الركراكي، مدرب منتخب "أسود الأطلس"، في المشادات، وتواصلت المشاجرة في النفق المؤدي لغرف الملابس.

مشاهد مؤسفة بعد نهاية المباراة بين المغرب و الكونغو الديمقراطية و مشادة بين اللاعبين بكأس الأمم الأفريقية . pic.twitter.com/Tm5kjhjE4R — Mercato (@MERCATO1937) January 21, 2024

وكان الاتحاد الكونغولي، نشر بيانا أشار فيه إلى أن قائد المنتخب تشانسيل مبيمبا، تعرض لشتائم وإهانات عنصرية من لاعبي منتخب المغرب ومدربهم الركراكي، قبل التعرض له بالعنف في ممرات غرف تبديل الملابس.

بدوره أدان الاتحاد المغربي "التصرفات غير الرياضية" التي تلت المباراة، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة فيسبوك، وقال "نؤكد العلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وروابط الأخوة بين الشعبين".

واتهم قائد منتخب الكونغو الديمقراطية مدرب المغرب، بشتمه والتلفظ بكلمات عنصرية.

وقال في تصريحات صحفية، إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفا "لست بحاجة لكثرة الحديث، فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل".

"تشانسيل مبيمبا" قائد منتخب الكونغو الديمقراطية : " لم اكن انتظر ان يتفوه الرڨراڨي مدرب منتخب المغرب بمثل هذه الكلمات، لكن يوجد العدالة الاهية"

كلنا يعلم ان المراركة لا اخلاق و لا مبادء لهم.

منذ بداية الكان و هم يقودون حملة لتشويه الجزائر. لكن ظهر الحق.pic.twitter.com/MXa98ACDFe — ♕🅁🅴🄳🅷🄰♛ (@redha1804) January 21, 2024

وأضاف "أحترم الركراكي لأنه رجل كبير، ولكن الفيديو الذي ظهر على التلفزيون كان مقتطعا، سألتزم الصمت لأنه الخيار الأفضل، ولكن عدالة الله موجودة، وهذه الكلمة ما كان يجب أن تخرج من فمه".

ورد الركراكي بالقول "لا يعجبني تصريح مبيمبا؛ لأنه يلمح إلى كثير من الأشياء. إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون، دعه يظهرها بكل سرور. وسيرى بالضبط ما حدث".

وبدأت المناوشات بعد نهاية المباراة عندما توجّه مدرب المغرب إلى قائد منتخب الكونغو الديمقراطية لمصافحته، بينما كان الأخير ينظر نحو السماء مشتكيا من "ظلم التحكيم" بعد تلقيه بطاقة صفراء، قبل أن يسحب يده بقوة، ملوّحا بما معناه أن الحكم تجاهل "الفار"، ثم قام بحركة بذيئة على ما يبدو تجاه المدرب المغربي، الأمر الذي أشعل غضب بقية اللاعبين، الذين دخلوا في اشتباكات لفظية وبالأيدي.