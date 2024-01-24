الجماهير الجزائرية تطالب بالتعاقد مع الفرنسي رينارد خلفا لبلماضي

بعد السقوط المدوي لمنتخب الجزائر أمام موريتانيا 1-0 في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا وخروجها المبكر من البطولة سارعت الجماهير الجزائرية الغاضبة للمطالبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للإشراف على العارضة الفنية للخضر.

وأنهى منتخب الجزائر دور المجموعات في المركز الأخير برصيد نقطتين، جمعهما من تعادلين أمام أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2)، قبل الهزيمة أمام موريتانيا، ليغادر البطولة القارية من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي، بعد نسخة الكاميرون 2021.

وبعد ورود أنباء عن أن المدرب جمال بلماضي قدم استقالته للاتحاد الجزائري لكرة القدم ضجت مواقع التواصل بالتساؤلات عن هوية المدرب الذي سيخلف بلماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن بلماضي أخبر اللاعبين في غرفة تبديل الملابس أنه ينوي الاستقالة.

🔴عقب الإقصاء بالدور الأول لـ #كأس_الأمم_الأفريقية الجارية بـ #كوت_ديفوار 🇨🇮.. مدرب المنتخب الجزائري🇩🇿، جمال بلماضي، يعلن استقالته من منصبه pic.twitter.com/ha09HDCUaX — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) January 24, 2024

ويتولى بلماضي تدريب منتخب "محاربي الصحراء" منذ أغسطس/آب 2018 وقاده للتويج بكأس أمم أفريقيا في نسخة 2019 بمصر.

واتفقت معظم الآراء والاقتراحات على أن الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للمنتخب السعودي، والحالي لمنتخب فرنسا للسيدات، هو الرجل المناسب لتولي المهمة.

هيرفي رونار … رجل المرحلة الآن في المنتخب الوطني 🇩🇿🤔⏳ pic.twitter.com/4CCvxvr72q — 🇩🇿 Osmani Kamel (@kamouk16) January 24, 2024

ويمتلك رينارد خبرة كبيرة في الملاعب الأفريقية، حيث سبق له تدريب المنتخب الزامبي الذي قاده للتتويج بكأس أمم أفريقيا عام 2012 لأول مرة في تاريخه، كما درب منتخبات المغرب وأنغولا وساحل العاج الذي توج معه أيضا باللقب القاري في 2015.

كما سبق له الإشراف على فريق اتحاد الجزائر لعدة أشهر عام 2011، حيث قرر وقتها ترك النادي بعد تلقيه عرضا من الاتحاد الزامبي.

@walidsadioffic غير إبدأ الاتصالات وجهز العقد مع المدرب هيرفي رونار من أجل كأس العالم القادم المنتخب الوطني الجزائري @LesVerts أكبر بكثيييير من جمال بلماضي وطريقة لعبه#الجزائر

. https://t.co/VW41IPlMBD pic.twitter.com/isIHp3JJtQ — مبارك محمد نبشي 🇩🇿 (@b737m) January 20, 2024

وكانت آخر تجربة للمدرب الفرنسي رفقة "الأخضر" السعودي، حيث قاده في مونديال قطر لتحقيق الانتصار أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم، في مباراة قوية شهدت الخسارة الوحيدة لبطل العالم بعدها، تحت قيادة نجمه ليونيل ميسي.

ورفض بطل أفريقيـا مرتين، التعليق على تداول اسمه كأبرز المرشحين لتدريب المنتخب الجزائري

وشكر رونار اهتمام الجزائريين بشخصه، بعد تداول اسمه لقيادة العارضة الفنية "لمحاربي الصحراء".

🚨HERVÉ RENARD 🎙️: « Je remercie l’intérêt des Algériens pour ma personne, mais je suis concentré sur l’équipe de France féminine jusqu’à août 2024. » pic.twitter.com/e3XrnG3eU7 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) January 24, 2024

ويرتبط رينارد بعقد مع منتخب فرنسا للسيدات يمتد حتى أغسطس/آب 2024.