أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي بالتراضي، وذلك بعد ساعات من خروج "الخضر" الكارثي من دور المجموعات لكأس أفريقيا بعد الخسارة أمام موريتانيا أمس الثلاثاء.

وقال صادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إنه اجتمع مع بلماضي للحديث "حول الإقصاء المر"، وإنهما توصلا "لاتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد"، موجها الشكر للمدرب الجزائري.

اجتمعت مع المدرب الوطني السيد جمال بلماضي للحديث عن تبعات هذا الإقصاء المر وتوصلنا إلى اتفاق ودي بحل الارتباط وفك العقد الذي يربط المدرب بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

نشكر المدرب جمال بلماضي على كل ما قدمه للمنتخب ونتمنى له حظا موفقا في بقية مشواره. — صادي وليد (@walidsadioffic) January 24, 2024

ولم تحقق الجزائر أي انتصار في المجموعة الرابعة التي تصدرتها أنغولا بـ7 نقاط وحلت بوركينا فاسو في المركز الثاني ولها 4 نقاط، تليها "المفاجأة" موريتانيا برصيد 3 نقاط، وأخيرا الجزائر بنقطتين من تعادلين وهزيمة.

وودعت الجزائر البطولة من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز باللقب القاري عام 2019 بقيادة بلماضي في بداية ولايته.

هدف للتاريخ! ⚽️ 🇲🇷 هدف موريتانيا عن قُرب في مرمى الجزائر والذي كتب للمرابطين أول فوز لهم في #أمم_إفريقيا_2023 📹#TotalEnergiesAFCON2023 | @ffrim_AR pic.twitter.com/W4hJeWUCDT — CAF – عربي (@caf_online_AR) January 24, 2024

وأشار بلماضي -خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الهزيمة والخروج الأفريقي- إلى أنه "المدرب الثاني الذي يقود الجزائر لكأس أفريقيا"، لكنه أقر بمسؤوليته بقوله "لكن الحقيقة هي خروجنا من الدور الأول للمرة الثانية تواليا وأنا أتحمل المسؤولية".

🚨 جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر بعد الخروج من البطولة: أنت تقول إنني أول مدرب جزائري يتم إقصاؤه من دور المجموعات من بطولة كاس امم افريقيا، ولكن يجب ان تقول ايضا إنني ثاني مدرب يفوز بالبطولة للمنتخب🇩🇿 pic.twitter.com/rbcwOSQoXH — EPL World (@EPLworld) January 23, 2024

وبدأ بلماضي مهمته كمدرب للجزائر عام 2018، وسرعان ما حقق إنجازا غاب عن بلاده نحو 3 عقود بالتتويج بكأس أفريقيا التي أقيمت في مصر عام 2019، لكن الإنجازات لم تدم طويلا حيث توالت بعدها بنحو عام الخيبات وأبرزها الفشل في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، والفشل الذريع في الدفاع عن لقبه بالخروج صفر اليدين من الدور الأول لكأس أفريقيا.