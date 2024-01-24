أول ضحية بكأس أفريقيا.. ساحل العاج تقيل مدربها بسبب "سوء النتائج"

أقال الاتحاد العاجي لكرة القدم -الأربعاء- مدرب المنتخب الأوّل الفرنسي جان لوي غاسيه من منصبه، خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها البلاد حتى 11 فبراير/شباط المقبل، بسبب سوء النتائج.

وقال الاتحاد في بيان "أنهي عقد المدرب جان-لوي غاسيه ومساعده غيزلان برانتان بسبب سوء النتائج". وأوضح أن أحد مساعديه إيميرس فاييه سيشغل المنصب مؤقتا.

ومُنيت ساحل العاج بخسارة مذلة أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في ثالث وآخر مبارياتها ضمن دور المجموعات الاثنين الماضي.

ويحتاج البلد المضيف إلى الحظ وتعثر باقي المنتخبات، ليكون ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث من أجل التأهل إلى ثمن النهائي.

ويملك حامل اللقب مرتين في 1992 و2015، 3 نقاط من فوز افتتاحي على غينيا ببيساو 2-0، ثم خسارة مع نيجيريا 0-1، فالهزيمة المذلة أمام غينيا الاستوائية وهي الأقسى بتاريخه على أرضه.

ويليام إيكونج يسجل هدف التقدم لصالح نيجيريا عن طريق ركلة الجزاء 🥅 🇳🇬#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/rXExLqrVWQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024

وأخفقت ساحل العاج في التأهل إلى الدور الثاني مرّة واحدة في آخر 9 مشاركات، وذلك في نسخة 2017.

وأشرف لاعب الوسط السابق غاسيه (70 عاما) على منتخب "الفيلة" منذ مايو/أيار 2022 بعد تدريب سانت إتيان وبوردو الفرنسيين.

وقال المدرب الفرنسي بعد المباراة الأخيرة إنه سيلتقي رئيس الاتحاد ياسين إدريس ديالو لمناقشة مستقبله "عندما يكون السيناريو مماثلا، على حافة الكابوس، لا يمكن قول أو فعل أي شيء".