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يغيب عن الملاعب نحو شهر.. وكيل أعمال صلاح: الإصابة أخطر مما كان متوقعا

Egypt's forward #10 Mohamed Salah looks on ahead of the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group B football match between Cape Verde and Egypt at the Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan on January 22, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
صلاح كان حاضرا لمؤازرة ودعم لاعبي منتخب مصر في مباراتهم ضد الرأس الأخضر والتي انتهت بالتعادل والتأهل لثمن النهائي (الفرنسية)
23/1/2024-|آخر تحديث: 23/1/202402:18 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قال رامي عباس -وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر الذي يشارك بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج- إن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوما للعودة للملاعب، وإن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا -الخميس الماضي- في أبيدجان والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وكتب عباس عبر حسابه في منصة (إكس) "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوما وليس لمباراتين.

وختم وكيل أعمال صلاح "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا في حال التأهل".

وتابع أن "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

وأعلن الاتحاد المصري -أول أمس الأحد عبر حسابه على فيسبوك- أنه "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه".

وكان صلاح حاضرا في المدرجات لتشجيع ومؤازرة منتخب بلاده الذي تأهل بصعوبة إلى ثمن النهائي، عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، وبهدية من موزمبيق التي انتزعت تعادلا في الوقت القاتل من غانا 2-2.

المصدر : رويترز