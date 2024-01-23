يغيب عن الملاعب نحو شهر.. وكيل أعمال صلاح: الإصابة أخطر مما كان متوقعا

قال رامي عباس -وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر الذي يشارك بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج- إن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوما للعودة للملاعب، وإن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا -الخميس الماضي- في أبيدجان والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وكتب عباس عبر حسابه في منصة (إكس) "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوما وليس لمباراتين.

وختم وكيل أعمال صلاح "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا في حال التأهل".

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 22, 2024

وتابع أن "أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه".

وأعلن الاتحاد المصري -أول أمس الأحد عبر حسابه على فيسبوك- أنه "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه".

فرحه الملك #محمد_صلاح بتأهل منتخب مصر لدى ال ١٦ كأس الأمم الأفريقية pic.twitter.com/kU2SbW8CDa — انجازات مصر 🇪🇬 Egypt (@engazatmasr2020) January 22, 2024

وكان صلاح حاضرا في المدرجات لتشجيع ومؤازرة منتخب بلاده الذي تأهل بصعوبة إلى ثمن النهائي، عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2-2، وبهدية من موزمبيق التي انتزعت تعادلا في الوقت القاتل من غانا 2-2.