يغيب عن الملاعب نحو شهر.. وكيل أعمال صلاح: الإصابة أخطر مما كان متوقعا

قال رامي عباس -وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر الذي يشارك بكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في ساحل العاج- إن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوما للعودة للملاعب، وإن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا -الخميس الماضي- في أبيدجان والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وكتب عباس عبر حسابه في منصة (إكس) "إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوما وليس لمباراتين.

وختم وكيل أعمال صلاح "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا في حال التأهل".

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games.

His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit.

— Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 22, 2024