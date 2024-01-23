"لا تقتلوه مبكرا".. بلماضي يدافع عن القائد رياض محرز

جدّد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي دفاعه عن قائد "الخضر" رياض محرز في وجه الانتقادات الموجهة له بسبب مردوده الضعيف حتى الآن في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، داعياً إلى عدم "قتله مبكراً".

وقال بلماضي -من مدينة بواكي- قبل المواجهة الحاسمة ضد موريتانيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة "لا أريد لأحد أن ينسى ما يستطيع رياض فعله".

ولعب جناح الأهلي السعودي والنجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي -البالغ 32 عاما- دوراً حاسماً في قيادة الجزائر للفوز باللقب عام 2019 بمصر، لكنه لم يقدم شيئاً يذكر في التعادلين مع أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2) خلال النسخة الحالية، وحتى أنه استُبدل باللقاء الأخير السبت الماضي عندما كانت المنتخب متأخرا في النتيجة قبل أن ينقذه "بغداد بونجاح" بهدف في الوقت القاتل.

وبات المنتخب الجزائري بحاجة للفوز بمباراة موريتانيا لتجنب الخروج من دور المجموعات للنسخة الثانية توالياً.

وقال بلماضي "أوافقكم الرأي على أنهما لم تكونا أفضل مبارياته مع الجزائر، لكن لا تقتلوه مبكراً" مُذكِراً أن محرز فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع مانشستر سيتي قبل أن يتركه في الصيف بعد 5 أعوام في صفوفه من أجل الدفاع عن ألوان الأهلي السعودي.

وتابع "إنه القائد. أعرف ما يمكنه القيام به. لدي ثقة كاملة به والفريق يثق به بالكامل" وذلك من دون أن يؤكد إذا كان محرز سيلعب أساسياً ضد فريق يسعى لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق في البطولة القارية.