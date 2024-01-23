"لا تقتلوه مبكرا".. بلماضي يدافع عن رياض محرز قائد منتخب الجزائر

جدّد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، دفاعه عن قائد "الخضر" رياض محرز في وجه الانتقادات الموجهة له بسبب مردوده الضعيف حتى الآن في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، داعياً إلى عدم "قتله مبكراً".

وقال بلماضي من مدينة بواكي قبل المواجهة الحاسمة ضد موريتانيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة "لا أريد لأحد أن ينسى ما يستطيع رياض فعله".

ولعب جناح فريق الأهلي السعودي والنجم السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي السابق البالغ 32 عاما، دوراً حاسماً في قيادة الجزائر إلى الفوز باللقب عام 2019 في مصر، لكنه لم يقدم شيئاً يذكر في التعادلين مع أنغولا (1-1) وبوركينا فاسو (2-2) خلال النسخة الحالية، وحتى أنه استُبدل في اللقاء الأخير -السبت الماضي- عندما كانت بلاده متخلفة قبل أن ينقذها بغداد بونجاح بهدف في الوقت القاتل.

وبات المنتخب الجزائري بحاجة للفوز بمباراة -الليلة- ضد موريتانيا لتجنب الخروج من دور المجموعات للنسخة الثانية توالياً.

وأقر بلماضي "أوافقكم الرأي على أنهما لم تكونا أفضل مبارياته مع الجزائر، لكن لا تقتلوه مبكراً"، مُذكِراً أن محرز فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع مانشستر سيتي قبل أن يتركه في الصيف بعد 5 أعوام في صفوفه من أجل الدفاع عن ألوان الأهلي السعودي.

وتابع بلماضي "إنه القائد. أعرف ما يمكنه القيام به. لدي ثقة كاملة به والفريق يثق به بالكامل"، وذلك من دون أن يؤكد إذا كان محرز سيلعب أساسياً ضد فريق يسعى لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق في البطولة القارية.