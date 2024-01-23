كمبيوتر خارق يتوقع فوز الجزائر على موريتانيا في كأس أفريقيا
أظهر كمبيوتر منصة "أوبتا" المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، أن منتخب الجزائر هو المرشح لحسم موقعة موريتانيا في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا بساحل العاج.
وتقام مباراة الجزائر وموريتانيا -الليلة- في ملعب "السلام"، برسم الجولة الثالثة لحساب مباريات المجموعة الرابعة، وينطلق اللقاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتوقع الكمبيوتر العملاق فوز منتخب "الخضر" بنسبة تفوق الـ70%، بينما وزعت النسب المتبقية على التعادل أو فوز موريتانيا.
وستكون هذه المواجهة هي الأولى بين موريتانيا والجزائر في كأس الأمم الأفريقية والثامنة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين.
🟨 فوز #الجزائر 🇩🇿 و #السنغال🇸🇳 على رأس توقعات شبكة أوبتا 📉 لمباريات اليوم في بطولة ⚽ كأس #أمم_إفريقيا2023 🏆👇#CAN2023
#AFCON2023 pic.twitter.com/UeWH90qaaC
— B Sports (@BSportsX) January 23, 2024
وخسرت موريتانيا 4 من آخر 5 مباريات لها أمام الجزائر في جميع المسابقات.
ولم تحقق موريتانيا أي فوز في كأس الأمم الأفريقية.
بدورها لم تفز الجزائر في 5 مباريات متتالية في كأس الأمم الأفريقية.
وكان آخر فوز حققه منتخب الجزائر في نهائي نسخة 2019 من كأس أمم أفريقيا أمام السنغال في 19 يوليو/تموز 2019 بالقاهرة.
وتحتل الجزائر المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين من تعادلين، متأخرة بنقطتين عن أنغولا وبوركينا فاسو، بينما يتذيل منتخب موريتانيا المجموعة بدون نقاط.