كأس أفريقيا.. سيناريو الاثنين الجنوني يؤهل 5 منتخبات دون أن تلعب

ساهم السيناريو الجنوني لمباراتي موزمبيق وغانا إضافة إلى الرأس الأخضر مع مصر أمس الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا في كرة القدم بتأهل 5 منتخبات إلى الدور ثمن النهائي دون أن تلعب.

فقد ضمنت منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي بلوغ ثمن النهائي لحصدها 4 نقاط حتى الآن.

وينص نظام المسابقة على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وبعد اختتام منافسات المجموعة الأولى وحلول ساحل العاج المضيفة ثالثة بـ3 نقاط، والمجموعة الثانية بحلول غانا ثالثة بنقطتين باتت النقاط الأربع تمهد طريق الأدوار الإقصائية كونها تضمن في أسوأ الأحوال التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات من المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل الترتيب).

وهذا الأمر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي التي انضمت إلى المتأهلين من الصدارة والوصافة غينيا الاستوائية ونيجيريا (مجموعة أولى)، الرأس الأخضر ومصر (ثانية)، والسنغال (ثالثة).

وكانت مصر متعادلة في الدقيقة الأخيرة مع الرأس الأخضر 1-1 عندما منحها مصطفى محمد هدف التقدم في الوقت القاتل (90+3)، لكن شباك الحارس محمد الشناوي اهتزت في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وفي الوقت نفسه، كانت غانا متقدمة بأريحية على موزمبيق بركلتي جزاء أندريه أيو، لكنها استقبلت هدفين في الدقيقتين الـ90+1 والـ90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل أيضا 2-2.

موزمبيق 🇲🇿 تعود من بعيد وتحرم غانا 🇬🇭 من بطاقة التأهل ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_أمم_إفريقيا | #موزمبيق_غانا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/6jxjXygyqs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024

وتصدّر الرأس الأخضر المجموعة بـ7 نقاط، وحلت مصر وصيفة رغم حصدها 3 نقاط فقط من 3 تعادلات، مقابل نقطتين لغانا التي حلت ثالثة بفارق الأهداف عن موزمبيق.