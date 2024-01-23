إصابة جديدة بمنتخب مصر وليفربول يعلن عودة صلاح للعلاج

تعرّض منتخب مصر لضربة جديدة في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في ساحل العاج؛ فبعد إصابة نجمه محمد صلاح في مباراة ضد غانا أصيب حارسه الأساسي أمام الرأس الأخضر أمس الاثنين.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إن محمد الشناوي حارس المرمى الأساسي سيخضع لفحص طبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر أمام الرأس الأخضر.

وتعرض الشناوي للإصابة في الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، أثناء تسجيل بريان تيشيرا لهدف التعادل للرأس الأخضر، ليتم استبداله بالحارس البديل محمد أبو جبل.

وأضاف أبو العلا للصحفيين "الشناوي تعرض لإصابة في الكتف، وستتحدد مدة غيابه بعد إجراء الفحص الطبي".

وتأهل منتخب مصر للدور ثمن النهائي بالتعادل 2-2 مع الرأس الأخضر، ليحتل المركز الثاني بـ3 نقاط من 3 تعادلات خلف الرأس الأخضر، التي ضمنت من قبل التأهل متصدرة للمجموعة، برصيد 7 نقاط.

ليفربول يعلن عودة صلاح الأربعاء

ومن ناحية أخرى، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، سيعود إلى مقر تدريبات النادي يوم الأربعاء المقبل لبدء برنامج تأهيلي مكثف.

وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي في أبيدجان.

وتابع صلاح تعادل مصر 2-2 مع الرأس الأخضر.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "سيعود صلاح إلى مركز التدريبات يوم الأربعاء القادم لبدء برنامج تأهيلي مكثف، مع الجهاز الطبي لليفربول للتعامل مع الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".

وأضاف ليفربول "الإصابة التي كانت أسوأ مما كان متوقعا في البداية، أجبرت المهاجم على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة كأس الأمم الأفريقية أمام غانا. تم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".

وتابع النادي "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته، بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية، إذا واصلت مصر التقدم في البطولة".

سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات #أمم_إفريقيا_2023 بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي. pic.twitter.com/osmCjJVuNa — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 22, 2024

وكان رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قد ذكر أمس الاثنين أن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 إلى 28 يوما للعودة، وأن إصابته أخطر مما كان متوقعا في البداية.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن -أول أمس الأحد- عبر حسابه على فيسبوك "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر غدا لاستكمال علاجه".

وأضاف الاتحاد "نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال التأهل".