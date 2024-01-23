شاهد.. فلسطين قاب قوسين من تأهل تاريخي لثمن نهائي كأس آسيا
حقق المنتخب الفلسطيني أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا لكرة القدم، على حساب هونغ كونغ بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، جعله قاب قوسين من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.
بهذا الفوز الكبير، يحتل منتخب فلسطين المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات صاحبة المركز الثاني، وينتظر "الفدائي" حتى تنتهي الجولة الأخيرة من دور المجموعات الخميس المقبل، ليؤكد تأهله التاريخي لثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.
منتخب فلسطين 🇵🇸 يكتب التاريخ ويعبر إلى دور الـ16 بعد فوز مؤزر على هونغ كونغ 🇭🇰
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/Y9BecOtztc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
بينما تصدرت إيران التي فازت على الإمارات 2-1 المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة ولها 9 نقاط.
وسيطرت فلسطين على المباراة منذ بدايتها وترجم عدي الدباغ ذلك بتسجيل أول أهداف الثلاثية الفلسطينية بضربة رأس رائعة في الدقيقة 12.
⚽️🇵🇸 عدي الدباغ يفتتح التسجيل للمنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/3FrVpDH2mq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
الهدف أشعل حماس "الفدائي" فنزل الشوط الثاني مندفعا للهجوم ليسجل زيد قنبر الهدف الثاني بعد 3 دقائق من بداية الشوط بالطريقة ذاتها.
⚽️🔥 المنتخب الفلسطيني يتقدم 2-0 على هونغ كونغ عبر زید قنبر#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/VE0CaJvYJw
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
وعاد الدباغ ليسجل الهدف الثالث بعد ساعة من اللعب إثر متابعته تسديدة تامر صيام التي ارتدت من العارضة ليسكنها الشباك بكل سهولة.
⚽️🇵🇸 المنتخب الفلسطيني يواصل الإبداع ويُسجل الهدف الثالث عبر عدي الدباغ
🔥 هدف قد يؤهل الفدائي إلى الدور ثمن النهائي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/CElbTD59Vs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
وكادت فلسطين تزيد حصيلتها من الأهداف لولا براعة حارس هونغ كونغ والرعونة أمام المرمى في اللمسة الأخيرة.
⚽️🧤 المنتخب الفلسطيني اقترب من تسجيل الهدف الثاني لكن حارس هونغ كونغ تألق بالتصدي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/TDjDFzoJCy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
وحاول لاعبو هونغ كونغ تقليص النتيجة بعدة هجمات في الوقت الضائع ونجحوا في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 98 لكن نجمها إيفرتون كامارغو أهدرها بتسديدها في العارضة.
🥅 العارضة تُهدي فلسطين بطاقة التأهل بشكل رسمي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/ZZD1dsWR5Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات أو حتى تحقيق أي انتصار في مشاركتين سابقتين له بالبطولة.
⚽️🔥 فرصة خطيرة لهونغ كونغ مرت بسلام على مرمى المنتخب الفلسطيني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/2mj01Pn6kZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024