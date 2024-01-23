شاهد.. فلسطين قاب قوسين من تأهل تاريخي لثمن نهائي كأس آسيا

حقق المنتخب الفلسطيني أول فوز في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا لكرة القدم، على حساب هونغ كونغ بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، جعله قاب قوسين من التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المسابقة القارية.

بهذا الفوز الكبير، يحتل منتخب فلسطين المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات صاحبة المركز الثاني، وينتظر "الفدائي" حتى تنتهي الجولة الأخيرة من دور المجموعات الخميس المقبل، ليؤكد تأهله التاريخي لثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.

منتخب فلسطين 🇵🇸 يكتب التاريخ ويعبر إلى دور الـ16 بعد فوز مؤزر على هونغ كونغ 🇭🇰 ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/Y9BecOtztc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024

بينما تصدرت إيران التي فازت على الإمارات 2-1 المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة ولها 9 نقاط.

وسيطرت فلسطين على المباراة منذ بدايتها وترجم عدي الدباغ ذلك بتسجيل أول أهداف الثلاثية الفلسطينية بضربة رأس رائعة في الدقيقة 12.

الهدف أشعل حماس "الفدائي" فنزل الشوط الثاني مندفعا للهجوم ليسجل زيد قنبر الهدف الثاني بعد 3 دقائق من بداية الشوط بالطريقة ذاتها.

وعاد الدباغ ليسجل الهدف الثالث بعد ساعة من اللعب إثر متابعته تسديدة تامر صيام التي ارتدت من العارضة ليسكنها الشباك بكل سهولة.

⚽️🇵🇸 المنتخب الفلسطيني يواصل الإبداع ويُسجل الهدف الثالث عبر عدي الدباغ 🔥 هدف قد يؤهل الفدائي إلى الدور ثمن النهائي#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #هونغ_كونغ_فلسطين#AsianCup2023 pic.twitter.com/CElbTD59Vs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024

وكادت فلسطين تزيد حصيلتها من الأهداف لولا براعة حارس هونغ كونغ والرعونة أمام المرمى في اللمسة الأخيرة.

وحاول لاعبو هونغ كونغ تقليص النتيجة بعدة هجمات في الوقت الضائع ونجحوا في الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 98 لكن نجمها إيفرتون كامارغو أهدرها بتسديدها في العارضة.

ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات أو حتى تحقيق أي انتصار في مشاركتين سابقتين له بالبطولة.