شاهد.. خربين يقود سوريا لتأهل تاريخي في كأس آسيا

سجل عمر خربين هدفا في الشوط الثاني ليقود سوريا لفوز ثمين 1-صفر على الهند في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس آسيا لكرة القدم والتأهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة اليوم الثلاثاء.

وسيطرت سوريا على المباراة وكادت تسجل في أكثر من مناسبة لولا براعة الحارس الهندي الذي تألق في إنقاذ الهجمات السورية وخاصة وفي الشوط الأول، حتى نزل خربين مع بداية الشوط الثاني وحسم التأهل الأول في تاريخ منتخب بلاده إلى ثمن نهائي كأس آسيا.

وتسلم القائد خربين تمريرة عرضية من إبراهيم هيسار ليسيطر على الكرة ببراعة ويطلق تسديدة أرضية من مدى قريب في الشباك بالدقيقة 76.

ورفعت سوريا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة خلف أستراليا المتصدرة، التي تعادلت 1-1 في الوقت ذاته مع أوزبكستان، بسبع نقاط.

واحتلت أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط لتتأهل مع أستراليا مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما ضمنت سوريا احتلال أحد المقاعد الأربعة للمنتخبات صاحبة المركز الثالث.