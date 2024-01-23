بهدية من موزمبيق.. مصر تعاني للتأهل إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا
تعادل منتخب مصر 2-2 مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم ليتأهل إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزمبيق.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني من 3 تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقا كمتصدر للمجموعة بـ7 نقاط.
ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزمبيق.
وسجلت الرأس الأخضر هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من أول فرصة سنحت لها عن طريق غيلسون تفاريس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأدرك محمود حسن (تريزيجيه) التعادل لمصر في الدقيقة الـ47. وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة أرسلها من فوق حارس الرأس الأخضر المتقدم عن مرماه.
وسجل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعدما راوغ الحارس محمد الشناوي ليسدد من مدى قريب في الشباك.
منتخب الرأس الأخضر يفتتح التسجيل في شباك منتخب مصر#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #الرأس_الأخضر#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/cGYiDnnoyo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #الرأس_الأخضر#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/rdAGWvZjwG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
منتخب الرأس الأخضر يسجل هدف التعادل في شباك المنتخب المصري#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #الرأس_الأخضر#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/VLpSPckiL8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
عودة من بعيد
وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فرض منتخب موزمبيق التعادل 2-2 مع غانا في مباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء.
⚽️🥅 جوردان آيو يفتتح التسجيل لـ غانا من ركلة جزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #موزمبيق_غانا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/PFoElg9o9W
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وافتتح جوردان أيو التسجيل لغانا من ركلة جزاء بعد مرور 15 دقيقة من المباراة، وعاد أيو ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الـ70.
🧤⚽️ أوفوري يتألق ويحرم منتخب موزمبيق من هدف التعادل#كأس_أمم_إفريقيا | #موزمبيق_غانا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/R38ySY0XkH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وقلص جيني كاتامو الفارق لموزمبيق من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
⚽️🥅 جوردان آيو يُسجل الهدف الثاني لـ غانا من ركلة جزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #موزمبيق_غانا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/zum8c9YvB0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
⚽️🥅 منتخب موزمبيق يقلص الفارق عن طريق جيني كاتامو#كأس_أمم_إفريقيا | #موزمبيق_غانا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Lo3q73lb27
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وأدرك رينيلدو ماندافا التعادل لموزامبيق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.