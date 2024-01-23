بهدية من موزمبيق.. مصر تعاني للتأهل إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا

تعادل منتخب مصر 2-2 مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم ليتأهل إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة مستغلا تعادل غانا بنفس النتيجة مع موزمبيق.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني من 3 تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقا كمتصدر للمجموعة بـ7 نقاط.

ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزمبيق.

وسجلت الرأس الأخضر هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من أول فرصة سنحت لها عن طريق غيلسون تفاريس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمود حسن (تريزيجيه) التعادل لمصر في الدقيقة الـ47. وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة أرسلها من فوق حارس الرأس الأخضر المتقدم عن مرماه.

وسجل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعدما راوغ الحارس محمد الشناوي ليسدد من مدى قريب في الشباك.

عودة من بعيد

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فرض منتخب موزمبيق التعادل 2-2 مع غانا في مباراة شهدت احتساب 3 ركلات جزاء.

وافتتح جوردان أيو التسجيل لغانا من ركلة جزاء بعد مرور 15 دقيقة من المباراة، وعاد أيو ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الـ70.

وقلص جيني كاتامو الفارق لموزمبيق من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأدرك رينيلدو ماندافا التعادل لموزامبيق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.