السنغال والكاميرون تتأهلان إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا

تأهل المنتخب الكاميروني إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج بفوزه المثير على نظيره الغامبي 3-2 -اليوم الثلاثاء- في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وحقق منتخب السنغال العلامة الكاملة بفوزه على نظيره الغيني بهدفين دون رد.

وعلى ملعب "السلام"، سجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للكاميرون في الدقيقة الـ56، ورد منتخب غامبيا بهدفين سجلهما أبلي جالو (72) وإيبريما كولي (85).

وعادل منتخب الكاميرون النتيجة مجددا بهدف سجله جيمس غوميز مدافع غامبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ87 قبل أن ينتزع كريستوفر ووه هدف الفوز للكاميرون في الدقيقة الـ91.

وبهذا الفوز رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وانتزع بطاقة التأهل بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على منتخب غينيا صاحب المركز الثالث الذي خسر أمام السنغال بهدفين دون رد.

أما منتخب غامبيا، فتذيل الترتيب بلا رصيد بعد خسارته الثالثة على التوالي.

وحقق منتخب السنغال العلامة الكاملة بفوزه على نظيره الغيني بهدفين دون رد سجلهما عبد الله سيك في الدقيقة الـ61، وإليمان نداي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة بـ9 نقاط يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ4 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب غينيا، الذي ما زال بوسعه التأهل للدور التالي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.