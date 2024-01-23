إيران بالعلامة الكاملة لثمن النهائي والإمارات ثانية المجموعة الثالثة بكأس آسيا

سجل الإيراني مهدي طارمي هدفا في كل شوط ليقود منتخب بلاده للفوز على الإمارات، التي أهدرت ركلة جزاء، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، ليترافقا سويا إلى ثمن نهائي كأس آسيا المقامة في قطر.

ومنح طارمي التقدم لإيران في الدقيقة 26 قبل أن يعزز النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 65.

وأهدر يحيى الغساني ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعدما أطلق تسديدة منخفضة تصدى لها حارس إيران قبل أن يسجل هدفا قرب النهاية.

وألغت تقنية التسلل شبه الآلي هدفا للاعب إيران علي جوليزاده قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا آخر لوجود مخالفة في بداية الهجمة على فريق المدرب أمير قالينوي.

وتصدرت إيران المجموعة ولها 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الإمارات التي تأهلت بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين -الذي سحق هونغ كونغ بثلاثية نظيفة- والذي يملك نفس النقاط وبات قاب قوسين أيضا من تأهل تاريخي لأول مرة إلى الأدوار الإقصائية.

ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة.