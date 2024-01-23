إيران بالعلامة الكاملة لثمن النهائي والإمارات ثانية المجموعة الثالثة بكأس آسيا
سجل الإيراني مهدي طارمي هدفا في كل شوط ليقود منتخب بلاده للفوز على الإمارات، التي أهدرت ركلة جزاء، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، ليترافقا سويا إلى ثمن نهائي كأس آسيا المقامة في قطر.
ومنح طارمي التقدم لإيران في الدقيقة 26 قبل أن يعزز النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 65.
وأهدر يحيى الغساني ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعدما أطلق تسديدة منخفضة تصدى لها حارس إيران قبل أن يسجل هدفا قرب النهاية.
ملخص مباراة إيران والإمارات (2-1) | الإمارات تخسر أمام إيران وتتأهل كوصيفة
#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_الإمارات #AsianCup2023 pic.twitter.com/fX7jMYU0Mt
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
وألغت تقنية التسلل شبه الآلي هدفا للاعب إيران علي جوليزاده قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا آخر لوجود مخالفة في بداية الهجمة على فريق المدرب أمير قالينوي.
وتصدرت إيران المجموعة ولها 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن الإمارات التي تأهلت بفارق الأهداف عن منتخب فلسطين -الذي سحق هونغ كونغ بثلاثية نظيفة- والذي يملك نفس النقاط وبات قاب قوسين أيضا من تأهل تاريخي لأول مرة إلى الأدوار الإقصائية.
ولم يسبق لمنتخب فلسطين تخطي دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له في البطولة.
مهدي طارمي يعطي الأفضلية لإيران #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_الإمارات#AsianCup2023 pic.twitter.com/qi2oYMg4Zs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
مهدي طارمي يسجل الهدف الثاني لإيران #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_الإمارات#AsianCup2023 pic.twitter.com/uZm53cru2q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024
يحيى الغساني يفتتح التسجيل لمنتخب الإمارات في شباك المنتخب الإيراني#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #إيران_الإمارات#AsianCup2023 pic.twitter.com/F9xvVB9R3o
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2024