منتخب غينيا يدعو جماهيره لتخفيف الاحتفالات بعد مقتل 6 أشخاص

طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم والمنتخب الوطني من الجماهير تخفيف احتفالاتهم بعد مقتل 6 أشخاص عقب الفوز 1-صفر على غامبيا في كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الماضي.

وخرجت جماهير غينيا تحتفل في الشوارع في جميع أنحاء البلاد بعد الفوز الذي وضع فريق المدرب ‬‬‬‬‬‬‬كابا دياوارا على طريق التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة المقامة في ساحل العاج.

وتقدمت غينيا للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال حاملة اللقب التي تأهلت بالفعل إلى دور الـ16، ومتقدمة بثلاث نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

وظل منتخب غامبيا في ذيل ترتيب المجموعة من دون نقاط.

غينيا تعزز آمالها في التأهل لدور الستة عشر بالفوز على غامبيا ⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇

#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_غامبيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/VzmAwFdDqy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024

وبث الاتحاد مقطع فيديو للفريق يطلب من المشجعين الاحتفال بمسؤولية أثناء استعدادهم لمواجهة السنغال في الجولة الأخيرة لدور المجموعات غدا الثلاثاء.

وقال مدير الإعلام في الاتحاد أمادو مكادجي "المهم هو أن يحتفل مشجعونا والجماهير عامة بطريقة محسوبة للغاية. عليهم أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر، لأن هدف كرة القدم هو جلب السعادة وعدم ترك العائلات في حزن".

وستتأهل غينيا إلى دور الـ16 في حال التعادل مع السنغال، ويمكنها التأهل حتى إذا خسرت اعتمادا على النتائج الأخرى.

وقال مكادجي "لا نريد أن نحزن على الموتى، لذلك ندعو الجميع للاحتفال ولكن أن يعتنوا بأنفسهم حتى لا يحدث لهم أي شيء".

وأضاف "غينيا بلد يتمتع فيه الناس بشغف كبير للغاية بكرة القدم ويستمتعون بها بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم".