شاهد.. لبنان يودّع وطاجيكستان ترافق قطر إلى ثمن نهائي كأس آسيا

ودّع منتخب لبنان نهائيات كأس آسيا لكرة القدم مجدداً من دور المجموعات، بعد خسارته أمام طاجيكستان 1-2 الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت فوزاً ثالثاً لقطر على الصين 1-0.

ورفعت قطر، حاملة اللقب، رصيدها إلى تسع نقاط بعد أن كانت قد ضمنت الصدارة منذ الجولة الثانية، فيما حلت طاجيكستان وصيفة بأربع نقاط ورافقتها إلى دور الـ16 في باكورة مشاركاتها، مقابل نقطتين للصين التي تنتظر مصيرها، فيما ودع لبنان بنقطة يتيمة في مشاركته الثالثة بعد 2000 و2019.

على ملعب جاسم بن حمد أمام 11843 متفرجاً أغلبهم من الجالية اللبنانية، تقدم لبنان بواسطة باسل جرادي (47)، لكن طرد مدافعه قاسم الزين بدّل المعطيات بسبب خطأ متهوّر (56). ردّت طاجيكستان بهدفين عبر بارفيزدزون عمرباييف (80) ونور الدين خامروكولوف (90+2).

ودخل كل من لبنان وطاجيكستان المباراة ولا بديل لهما عن الفوز لأن أي نتيجة أخرى ستعني حزم الحقائب والعودة الى الديار.

وكان لبنان خسر المباراة الافتتاحية امام قطر حاملة اللقب 0-3 وتعادل مع الصين سلبيا، في حين كان وضع طاجيكستان مماثلا بالخسارة أمام قطر 0-1 والتعادل مع الصين من دون أهداف.

قطر بالعلامة الكاملة

عزز المنتخب القطري الذي ضمن التأهل سلفا لدور الستة عشر، صدارته للمجموعة الأولى بتسع نقاط بعد فوزه على الصين بهدف نظيف.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق البديل حسن الهيدوس بتسديدة قوية ومباشِرة من خارج منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية من أكرم عفيف.