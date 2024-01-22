غينيا الاستوائية تسحق ساحل العاج وتتأهل رفقة نيجيريا لثمن نهائي كأس أفريقيا

ألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج قبل أن ينهار الفريق خلال الشوط الثاني ليخسر برباعية نظيفة -اليوم الاثنين- أمام غينيا الاستوائية التي تأهلت برفقة نيجيريا إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج.

وحقق المنتخب الغيني مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز برباعية نظيفة على أصحاب الأرض في الوقت الذي فازت فيه نيجيريا على غينيا بيساو بهدف نظيف ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.

وفاز منتخب غينيا الاستوائية بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري بينما توقف رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ودع منتخب غينيا بيساو البطولة دون أن يحصد أي نقطة.

وتلقى منتخب ساحل العاج الهزيمة الثقيلة في مباراة اليوم رغم تفوقه بشكل كبير في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، حيث كثف المنتخب الغيني تركيزه على التأمين الدفاعي وكان الأكثر حسما للفرص الهجومية.