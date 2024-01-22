غينيا الاستوائية تسحق ساحل العاج وتتأهل رفقة نيجيريا لثمن نهائي كأس أفريقيا
ألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج قبل أن ينهار الفريق خلال الشوط الثاني ليخسر برباعية نظيفة -اليوم الاثنين- أمام غينيا الاستوائية التي تأهلت برفقة نيجيريا إلى ثمن نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج.
وحقق المنتخب الغيني مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز برباعية نظيفة على أصحاب الأرض في الوقت الذي فازت فيه نيجيريا على غينيا بيساو بهدف نظيف ليتأهل الفريقان إلى الدور الثاني.
⚽️🥅 أوبا سانغانتي يُسجل بالخطأ في مرماه ويهدي نيجيريا الهدف الأول#كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا | #غينيا_بيساو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/31yjeBxhWS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وفاز منتخب غينيا الاستوائية بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري بينما توقف رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ودع منتخب غينيا بيساو البطولة دون أن يحصد أي نقطة.
وتلقى منتخب ساحل العاج الهزيمة الثقيلة في مباراة اليوم رغم تفوقه بشكل كبير في الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة، حيث كثف المنتخب الغيني تركيزه على التأمين الدفاعي وكان الأكثر حسما للفرص الهجومية.
⚽️🥅 غينيا الاستوائية تباغت كوت ديفوار وتفتتح التسجيل عبر إيميليو إنسوي#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/vvByX229tq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
⚽️🔥 من ركلة حرة مباشرة بابلو غانيت يعزز تقدم غينيا الإستوائية بهدف رائع#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Qm9ity7gCS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
⚽️🔥 بأقل من دقيقتين من تسجيل الهدف الثاني .. إيميليو إنسوي يزيد من متاعب كوت ديفوار
⏯️ شاهد كيف خسر لاعبو كوت ديفوار الكرة بهذه الطريقة#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/KadgJ47g2k
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
⚽️🔥 بويلا يضيف الهدف الرابع لغينيا الاستوائية
ماذا يحدث لدفاع كوت ديفوار؟#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/7tvtSx9esd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024