غينيا الاستوائية تسحق ساحل العاج وتتأهل رفقة نيجيريا لثمن نهائي كأس أفريقيا

ألغى الحكم هدفين لمنتخب ساحل العاج قبل أن ينهار الفريق خلال الشوط الثاني ويخسر برباعية نظيفة اليوم الاثنين أمام غينيا الاستوائية التي تأهلت برفقة نيجيريا لثمن نهائي بطولة كأس أفريقيا المقامة بساحل العاج.

وحقق المنتخب الغيني مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز برباعية نظيفة على أصحاب الأرض في الوقت الذي فازت فيه نيجيريا على غينيا بيساو بهدف نظيف، وقد تأهل الفريقان إلى الدور الثاني.

وفاز منتخب غينيا الاستوائية بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متساويا في ذلك مع نظيره النيجيري، بينما توقف رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما ودع منتخب غينيا بيساو البطولة بدون أن يحصد أي نقطة.

وعلى ملعب "الحسن واتارا" افتتح إيميليو نسووي التسجيل لغينيا الاستوائية في الدقيقة الـ42، قبل أن يضيف بابلو غرانيت الهدف الثاني في الدقيقة الـ73.

وعاد نسووي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لغينيا الاستوائية وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ76، في حين تكفل جانيك بويلا سلام بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الـ88.

وبات منتخب ساحل العاج -الذي توج باللقب عامي 1992 و2015- على مشارف الخروج مبكرا من الدور الأول للبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ نسخة 2017، حيث تبدو حظوظه ضئيلة في الوجود ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث في المجموعات الست.

⚽️🔥 بأقل من دقيقتين من تسجيل الهدف الثاني .. إيميليو إنسوي يزيد من متاعب كوت ديفوار ⏯️ شاهد كيف خسر لاعبو كوت ديفوار الكرة بهذه الطريقة#كأس_أمم_إفريقيا | #غينيا_الاستوائية | #كوت_ديفوار #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/KadgJ47g2k — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024

إلى ذلك، رفع منتخب نيجيريا رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب غينيا الاستوائية المتصدر بنفس الرصيد من النقاط والمتفوق عليه في فارق الأهداف.

وسجل أوبا سانجانتي، لاعب منتخب غينيا بيساو، هدف المباراة الوحيد للمنتخب النيجيري بهدف عكسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ37.

على الجانب الآخر، ودع منتخب غينيا بيساو المنافسات بعد احتلاله المركز الرابع والأخير بدون أي رصيد من النقاط.

وسيلعب منتخب نيجيريا في دور الـ16، مع الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الكاميرون والسنغال وغينيا وغامبيا.