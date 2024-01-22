شاهد.. جنوب أفريقيا تنعش آمالها بكأس الأمم برباعية في مرمى ناميبيا

أنعش منتخب جنوب أفريقيا آماله في التقدم إلى أدوار خروج المغلوب بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بفوزه 4-صفر على ناميبيا -أمس الأحد- ليتأزم موقف المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في ساحل العاج.

وبدأت ناميبيا المباراة بقوة، وأهدر بيرنس تجيويزا وبيتر شالولايل فرصتين خطيرتين في الدقائق الأولى، ليدفع الفريق الثمن بعد دقائق معدودة.

وفي الدقيقة التاسعة طالب لاعبو جنوب أفريقيا بركلة جزاء من لمسة يد داخل منطقة الجزاء، وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد ومشاهدة الواقعة على شاشة إلى جوار الملعب، قرر احتساب ركلة جزاء سجلها بيرسي تاو في الدقيقة 13.

⚽️🥅 بيرسي تاو يفتتح التسجيل لجنوب إفريقيا من ركلة جزاء#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ojSszndJed — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024

وبهذا يعوض لاعب الأهلي المصري ركلة الجزاء التي أهدرها في الخسارة صفر-2 أمام مالي في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

وفي غضون 15 دقيقة، نجح تيمبا زواني في تسجيل هدفين جاء الأول بالدقيقة 25 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز تفوق فريقه قبل 5 دقائق على النهاية من لمسة رائعة من داخل المنطقة أيضا بعد انطلاقة من الجانب الأيسر.

وكانت المباراة سجالا في الشوط الثاني، وإن غابت الخطورة عن أغلب المحاولات، حتى الدقيقة 75 عندما اختتم تابيلو ماسيكو التسجيل مكللا هجمة مرتدة مستغلا تمريرة طولية ليطلق تسديدة من مسافة قريبة دخلت الشباك رغم اصطدامها بحارس المرمى.

وبهذا يعود منتخب جنوب أفريقيا إلى المسار الصحيح بعد خسارته بهدفين نظيفين أمام مالي في المباراة الافتتاحية.

ويرتفع رصيد جنوب أفريقيا إلى 3 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مالي المتصدرة والتي تعادلت في وقت سابق 1-1 مع تونس التي تتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ولا بديل للمنتخب التونسي عن الفوز في المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل لتحظى بفرصة للتقدم إلى أدوار خروج المهزوم.