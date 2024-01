رونالدو: جائزتي الكرة الذهبية والأفضل فقدتا مصداقيتهما

شكك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المعايير المعتمدة لمنح جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقال إنهما "فقدتا مصداقيتهما".

وشهد عام 2023 حالة من الجدل بشأن أحقية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي بالفوز بجائزتي "ذا بيست" للمرة الثالثة والكرة الذهبية للمرة الثامنة، رغم تألق النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على مدار الموسم الماضي وأحقيته بهما.

وقال الدون خلال تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "أنا معتاد على ذلك، وأعرف كيف تحسم هذه الجوائز، بصراحة لم أشاهد حفل الأفضل، لكن أعتقد أن تلك الجوائز قد فقدت مصداقيتها بطريقة ما، علينا تحليل الموسم بأكمله".

🚨 Ronaldo: “Ballon d’Or and The Best are losing credibility”.

“It’s not to say that Messi didn’t deserve it, or Haaland or even Mbappé… but the numbers are there and the numbers don’t deceive. You’ve to consider the entire season”.

“The numbers are facts”, told Record. pic.twitter.com/l7RtmmAIiW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024