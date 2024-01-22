رونالدو: جائزتي الكرة الذهبية والأفضل فقدتا مصداقيتهما

شكك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في المعايير المعتمدة لمنح جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وجائزة الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقال إنهما "فقدتا مصداقيتهما".

وشهد عام 2023 حالة من الجدل بشأن أحقية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي بالفوز بجائزتي "ذا بيست" للمرة الثالثة والكرة الذهبية للمرة الثامنة، رغم تألق النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على مدار الموسم الماضي وأحقيته بهما.

HE'S THE BEST 🐐 Lionel Messi has been crowned #TheBest FIFA Men's Player of 2023 🏆 pic.twitter.com/q5oAdUUSSn — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 15, 2024

وقال الدون خلال تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "أنا معتاد على ذلك، وأعرف كيف تحسم هذه الجوائز، بصراحة لم أشاهد حفل الأفضل، لكن أعتقد أن تلك الجوائز قد فقدت مصداقيتها بطريقة ما، علينا تحليل الموسم بأكمله".

🚨 Ronaldo: “Ballon d’Or and The Best are losing credibility”. “It’s not to say that Messi didn’t deserve it, or Haaland or even Mbappé… but the numbers are there and the numbers don’t deceive. You’ve to consider the entire season”. “The numbers are facts”, told Record. pic.twitter.com/l7RtmmAIiW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024

وأضاف النجم البرتغالي الذي توّج بالكرة الذهبية في 5 مناسبات سابقة "الكرة الذهبية والأفضل يفقدان مصداقيتهما، عليك تحليل الموسم بأكمله لتقوم بالاختيار. وهذا لا يعني أن ميسي لم يستحق ذلك، ولا هالاند، ولا مبابي. لكنني لم أعد أؤمن بهذه المكافآت بعد الآن. وأنا لا أقول ذلك لأنني فزت بجوائز غلوب سوكر، لكن هذه حقائق وأرقام، الأرقام لا تكذب".

وكان رونالدو قد حصد جائزتين في حفل "غلوب سوكر" بفوزه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة مارادونا التي تتوج هداف العام الميلادي، مع تسجيله 54 هدفا في عام 2023 مع النصر والبرتغال.

وتوج رونالدو هدافا للعالم في عام 2023 بعدما نجح في تسجيل 54 هدفا على مدار العام بفارق هدفين عن هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني وكيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.