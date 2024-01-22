رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا: الحضور فاق التوقعات وقطر تهدف لاستضافة الأولمبياد

قال وزير الرياضة والشباب، رئيس اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إن الحضور الجماهيري للبطولة فاق كل التوقعات، مؤكدا رغبة بلاده في الترشح مجددا لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في المستقبل.

وقال الشيخ حمد خلال لقاء مع الصحافيين في مركز قطر للمؤتمرات "بصراحة، الحضور الجماهيري فاق كل التوقعات وهو أمر لم نتخيّله"، كاشفا أن بيع التذاكر تخطى "مليون ومئتي ألف بطاقة، وشاهد المباريات حتى الآن 620 ألف متفرج".

واعتبر الإقبال الجماهيري الضخم مرده إلى "عوامل عدة أبرزها العدد الكبير من جاليات المنتخبات المشاركة ولا سيما العربية منها، كما أن حداثة الملاعب التي احتضنت مباريات مونديال قطر جعلت الجمهور يتوق إلى متابعة المنافسات في ملاعب أنيقة"، كاشفا أن جميع تذاكر مباريات قطر وفلسطين نفدت بالكامل.

وتابع الشيخ حمد "عامل آخر ساهم أيضا (في الإقبال الجماهيري) هو سهولة المواصلات بوجود المترو الذي يستطيع نقل آلاف الأشخاص بسرعة كبيرة إلى مكان الحدث".

وعن الفرق بين تنظيم مونديال 2022 وكأس آسيا، قال "وضعنا المعايير العالية ذاتها، كما أن معظم الأشخاص الذين أشرفوا على سير عمليات كأس العالم هم أنفسهم موجودون في البطولة القارية، وبالتالي لم نفرق إطلاقا بين البطولتين".

وكانت قطر قد استضافت في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022 كأس العالم لكرة القدم، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنال هذا الشرف.

خذ بنصيحة @ahmedpato89 واذهب مبكراً إلى الملعب لتعيش الأجواء المصاحبة للمباراة ⚽ تبدأ الفعاليات الترفيهية قبل 3 ساعات من بداية المباراة ⏰ لندعم العنابي ونسانده معاً الليلة في آخر مباريات دور المجموعات أمام منتخب الصين في استاد خليفة الدولي 🏟️ #كأس_آسيا2023 #هَيّا_آسيا pic.twitter.com/1BL0wZxgrR — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) January 22, 2024

كأس العرب والأولمبياد

وكشف وزير الرياضة والشباب القطري أن كأس العرب مستمرة وستنظم من جديد بحلة جديدة بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد العربي للعبة، وقال في هذا الصدد "لست الشخص المخول الحديث عن هذه البطولة رسميا، لكني أستطيع التأكيد أننا في صدد دراسة آلية المشاركة للإعلان عن تنظيمها مجددا في الفترة الزمنية القادمة".

واعتبر أنه بعد النجاحات التي حققتها قطر من خلال احتضان العديد من البطولات العالمية والقارية، يبقى الحلم الأكبر هو استضافة دورة الألعاب الأولمبية، وقال "سبق أن ترشحنا لاستضافة الألعاب في الأعوام الأخيرة ونملك النية للتقدم مجددا".

وتابع "لا شك أن النجاحات التي حققناها في تنظيم أكثر من بطولة عالمية وفي أكثر من رياضة في السنوات الأخيرة، جعلتنا نهدف إلى تنظيم الألعاب الأولمبية في المستقبل".

وستقام الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس صيف عام 2024، تليها لوس أنجلوس عام 2028، ثم بريزبين الأسترالية عام 2032.

واعتبر الشيخ حمد أن منطقة الخليج ككل أثبت أنها تملك الإمكانيات لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، ونوّه بالسعودية التي ستستضيف كأس آسيا عام 2027 وكأس العالم 2034.

وعن إمكانية استضافة بعض دول الخليج لمباريات مونديال 2034، قال "أصحاب الحق لهم الحق في تقرير ما إذا كان هذا الأمر ممكنا أم لا بحسب اللوائح القانونية لكأس العالم".

وستنظّم 3 دول مونديال 2026 وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ثم 3 دول مونديال 2030 وهي إسبانيا والبرتغال والمغرب بالإضافة إلى إقامة بعض المباريات في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، ثم السعودية عام 2034.