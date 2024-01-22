ثلاثية توريس تقود برشلونة للفوز على بيتيس

هز البديل جواو فيلكس الشباك وأكمل المهاجم فيران توريس ثلاثيته -في الوقت المحتسب بدل الضائع- ليقودا برشلونة للفوز 4-2 على ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، ليخففا الضغط الذي يتعرض له المدرب تشافي هرنانديز.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر و5 نقاط خلف جيرونا ثاني الترتيب الذي يستضيف إشبيلية في وقت لاحق اليوم.

وافتتح توريس التسجيل في الدقيقة 21 مستغلا تمريرة عرضية متقنة من بيدري، قبل أن يعزز تقدم الفريق في الدقيقة 49 مستغلا كرة ارتدت من العارضة إثر تسديدة الأمين جمال.

لكن بيتيس أدرك التعادل بعد دقائق بفضل ثنائية سجلها إيسكو في غضون 4 دقائق.

وعندما هيمن بيتيس على مجريات الأمور، استغل فيلكس هجمة مرتدة ليضع الكرة في الشباك من تسديدة من حدود منطقة الجزاء بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل فيران هدفه الثالث من هجمة مرتدة سريعة ليحسم فوزا صعبا لحامل اللقب.