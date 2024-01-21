منتخب عمان في مأزق بتعادل سلبي مع تايلند بكأس آسيا

افتقد منتخب عمان اللمسة الأخيرة وسط تألق حارسه إبراهيم المخيني، وتعادل بدون أهداف مع منتخب تايلند، وبذلك يتعقد موقفه في المجموعة السادسة لكأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر اليوم الأحد.

وأخفق منتخب عمان في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام السعودية التي سجلت هدفين قرب النهاية وقلبت تأخرها إلى انتصار 2-1.

ورفع منتخب تايلند، الذي فاز 2-0 على قرغيزستان في الجولة الأولى، رصيده إلى 4 نقاط قبل مواجهة السعودية وقرغيزستان في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

المخيني يتعملق

وكان الشوط الأول سجالا بين الفريقين مع خطورة أكبر لمنتخب تايلند؛ حيث ظهر المخيني حارس عمان في أكثر من لقطة أبرزها حين شتت ضربة رأس خطيرة بعد ركلة ركنية من قلب المرمى في الدقيقة 17.

لكن المخيني كاد أن يفلت تمريرة عرضية في الدقيقة 25 قبل أن يمسك بالكرة على مرتين أمام مهاجم من تايلند.

وأمسك المخيني بتمريرة عرضية أخرى في الدقيقة 28 ليبعد الخطر، قبل أن يخرج من منطقته ليشتت كرة إلى خارج الملعب في الدقيقة 42 ويتصدى أيضا لركلة حرة قبل الاستراحة.

من جهته افتقد منتخب عمان بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش اللمسة الأخيرة رغم أنه كان البادئ بالخطورة عبر تمريرة أحمد الكعبي العرضية التي أمسكها الحارس بسهولة في الدقيقة الخامسة.

ولاحت فرصة خطيرة لعصام الصبحي الذي كاد أن يخطف الكرة من الحارس الذي خرج من منطقته في الدقيقة العاشرة.

كما مرر الصبحي كرة عرضية خطيرة شتتها الدفاع والحارس في الدقيقة 21 قبل أن يهدر فرصة تسجيل هدف بالرأس في الدقيقة 29.

وسدد صلاح اليحيائي الذي قدم أداء جيدا خلال المباراة كرة بعيدة المدى حادت عن المرمى في الدقيقة 41.

فرص واعدة

وفي الشوط الثاني، أوقف أحمد الخميسي هجمة واعدة لمنتخب تايلند في الدقيقة 53 وحوّلها لركنية.

وخرج المخيني بشكل خاطئ من مرماه عند تنفيذ الركلة الركنية لكن مهاجم تايلند لعبها بعيدا.

وبعدها مباشرة أنقذ حارس تايلند فرصة خطيرة بقدمه من تسديدة من مسافة قريبة من اليحيائي.

وكاد الصبحي أن يسجل من داخل المنطقة في الدقيقة 59 قبل أن يبعد دفاع تايلند الخطر.

ونفذ الكعبي ركلة ركنية أخرجها حارس تايلند لركنية أخرى في الدقيقة 68.

وعاد الصبحي ليلعب ركلة حرة من خارج المنطقة مرت من جميع مهاجمي عمان أمام المرمى، فأنقذها الحارس في الدقيقة 75.