قتلى في احتفالات الجماهير الغينية في كأس أمم أفريقيا

لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات في حوادث سير في مدينة كوناكري، وذلك أثناء احتفالات جماهير منتخب غينيا عقب الفوز على غامبيا بهدف نظيف ضمن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الغينية.

واصطدمت سيارتان تسيران بسرعة عالية ببعضهما بعضا، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص خلال الاحتفالات.

وشهدت كوناكري احتفالات كبيرة حيث امتلأت شوارعها بالدراجات النارية والمشجعين الذين تنقلوا عبر السيارات، وأصيب خلالها عشرات الأشخاص وفقا لما كشف المصدر ذاته.

🇬🇳📍 Les rues de Conakry après la victoire du Syli National. Ce peuple ne vit que pour son équipe nationale.❤️💛💚pic.twitter.com/JsculicQvF — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀 🇬🇳🐘 (@Joueurs_GN) January 19, 2024

وخرج المشجعون إلى الشوارع عقب نهاية المباراة التي أقيمت في ياموسوكرو بمواجهة غامبيا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، حيث وضع الفوز المنتخب الغيني على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من هذه المسابقة القارية.

وكانت غينيا تعادلت مع الكاميرون 1-1 افتتاحا، علماً بأنها ستواجه السنغال حاملة اللقب الثلاثاء في ختام دور المجموعات.