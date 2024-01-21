شاهد.. المغرب يفرّط في تقدمه ويتعادل مع الكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا
فرّط منتخب المغرب في تقدمه بهدف وتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية التي أهدرت ركلة جزاء على ملعب لوران بوكو في المجموعة السادسة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج اليوم الأحد.
ورفع فريق المدرب وليد الركراكي، الذي أصبح أول فريق أفريقي يصل للمربع الذهبي لكأس العالم، رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة. ووصلت الكونغو الديمقراطية إلى نقطتين من مباراتين.
ومنح أشرف حكيمي التقدم إلى المغرب في الدقيقة السادسة بتسديدة من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها زميله حكيم زياش.
أشرف حكيمي يفتتح التسجيل للمنتخب المغربي في شباك الكونغو الديمقراطية#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/o9f0Iwv0Nx
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
وأهدر سيدريك باكامبو مهاجم الكونغو الديمقراطية ركلة جزاء احتسبها حكم الفيديو المساعد قرب نهاية الشوط الأول.
سيدريك باكامبو يضيع ركلة جزاء لمنتخب الكونغو الديمقراطية#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب #الكونغو_الديموقراطية #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/3c7rOmzQoF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
وتأثر لاعبو المغرب بالطقس الحار والرطوبة في مدينة سان بيدرو، وتراجع الأداء في الشوط الثاني مع لجوء المدرب سيباستيان ديسابر لمقاعد البدلاء لتنشيط هجوم الكونغو الديمقراطية.
يوسف النصيري يفشل في ترويض الكرة مهدراً فرصة إضافة الهدف الثاني#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب #الكونغو_الديموقراطية #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/I8NZcnLiTI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
ونال ديسابر ما أراد على الفور بعدما انطلق البديل ميشاك إيليا ومرر الكرة لسايلاس كاتومبا الذي أطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب خدعت الحارس ياسين بونو في الدقيقة 76.
منتخب الكونغو الديمقراطية يدرك التعادل أمام نظيره المنتخب المغربي (1-1)#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب #الكونغو_الديموقراطية #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/rzxBu4LpAj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024
وواصلت الكونغو الديمقراطية سيطرتها وأبعد حكيمي تمريرة عرضية من على خط المرمى قبل أن يتصدى الحارس بونو لتسديدة قوية من البديل فيستون مايلي قرب النهاية.
أشرف حكيمي ينقذ أسود الأطلس !#كأس_أمم_إفريقيا | #المغرب #الكونغو_الديموقراطية #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/ke29UoiBS4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 21, 2024